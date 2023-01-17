 

Источник сообщил о большем объеме производства в России снарядов крупного калибра по сравнению с США

17.01.2023, 3:50, Новости дня
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В российских Вооруженных силах нет и не будет снарядного голода, сообщил источник.

Источник РИА «Новости» заверил, что «снарядного голода нет и не предвидится», в том числе с учетом «имеющегося запаса боеприпасов». При этом подчеркивается, что в РФ объем «всей номенклатуры снарядов крупного калибра во много раз превосходит аналогичный показатель выпуска 155-мм снарядов в США». Как сообщил источник, в РФ будут увеличивать производство боеприпасов.

Напомним, СМИ сообщали, что Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и их союзники производят боеприпасы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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