Источник сообщил о большем объеме производства в России снарядов крупного калибра по сравнению с США

В российских Вооруженных силах нет и не будет снарядного голода, сообщил источник.

Источник РИА «Новости» заверил, что «снарядного голода нет и не предвидится», в том числе с учетом «имеющегося запаса боеприпасов». При этом подчеркивается, что в РФ объем «всей номенклатуры снарядов крупного калибра во много раз превосходит аналогичный показатель выпуска 155-мм снарядов в США». Как сообщил источник, в РФ будут увеличивать производство боеприпасов.

Напомним, СМИ сообщали, что Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и их союзники производят боеприпасы.

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