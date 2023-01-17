NTD – жители Якутска рассказали журналистам, как они выживают в минус 50

В Якутске мало кого удивило похолодание до минус 50 градусов Цельсия, однако нынешние затянувшиеся экстремальные морозы некоторым кажутся непривычным явлением. Как передаёт NTD, местные жители уже привыкли одеваться как можно теплее и рассказали журналистам, как они переживают холодную погоду.

В Якутске — минус 50 градусов Цельсия. Похолодание никого не удивило. Его предсказывали синоптики. К тому же в январе температура здесь в основном держится на отметке минус 40. Но затянувшиеся экстремальные морозы некоторым кажутся непривычным явлением.

ФЁДОР СОКОВИКОВ, житель Якутска: Я думаю, что всё-таки они уже аномальные, потому что так долго и такие низкие температуры стоят.

Несмотря на холод, местный фермерский рынок продолжает работать.

АЛЁНА ЗАЙЦЕВА, продавщица: Очень холодно. Замерзаем, но из-за покупателей мы двигаемся немножко, согреваемся.

У продавцов лайфхак только один.

НУРГУСУН СТАРОСТИНА, продавщица: Главное — потеплее одеваться. Как капуста — так хожу.

Местные жители уже привыкли одеваться как можно теплее в сильные морозы.

АНАСТАСИЯ ГРУЗДЕВА, жительница Якутска: С ними невозможно бороться. Либо ты приспосабливаешься и одеваешься, либо ты страдаешь и ездишь на машине. У меня по две варежки, два шарфа, тёплая обувь обязательно, и чтобы была закрыта голова. Это важно. И тёплые штаны, потому что самые большие теплопотери на ногах. Если мёрзнут ноги, мёрзнешь ты сам. Поэтому главное — тепло одевайтесь.

В ближайшие дни сильные морозы сохранятся. Потом, если сбудутся прогнозы синоптиков, потеплеет до минус 40. Но это днём. По ночам столбик термометра будет приближаться к отметке минус 50.

Якутск — один из самых холодных городов на планете. Зима здесь длится с октября по апрель. Средняя температура января — минус 37. Но каждую зиму бывает похолодание до минус 50. Самая низкая температура в Якутске была зафиксирована в 1891 году. Тогда она опустилась до минус 64,4 градуса Цельсия.

Дата выхода в эфир 16 января 2023 года.