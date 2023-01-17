Libération – из-за засухи во Франции «тревожно низкий» уровень подземных вод

2023 год стал для Франции олицетворением климатических изменений, отмечают метеорологи. По стране прокатились три волны жары, которые наложились на необычайно низкий уровень осадков. В итоге эксперты бьют тревогу: уровень подземных вод тревожно низкий почти по всей стране.



AP

Согласно отчёту Бюро геологических и горных исследований, уровень подземных вод в конце декабря был на «тревожном» уровне на большей части территории Франции, пишет Libération. «Действительно, дождей, выпавших осенью, очень мало, чтобы компенсировать дефицит, накопленный в течение 2022 года, и улучшить состояние подземных вод в долгосрочной перспективе», — говорится в информационном бюллетене этого государственного ведомства.

«Нужно следить за ситуацией», — отмечают эксперты, называя регионы, которые вызывают у них наибольшие опасения: Од и Восточные Пиренеи. Они отмечают, что в Перпиньяне, например, за 2022 год выпало всего 306,7 мм осадков, а это на 55% меньше нормы. И эти показатели соответствуют полузасушливому климату. Не вызывают опасений у экспертов разве что Бретань и Эльзас. В остальных частях страны уровень подземных вод гораздо ниже, чем год назад.

По данным метеорологов, 2022 год был самым жарким годом во Франции со среднегодовой температурой +14,5 °С, но также и одним из самых засушливых: дефицит осадков был около 25%. Это сказалось и на сельском хозяйстве, и на работе гидроэлектростанций и атомных электростанций.

Эксперты отмечают, что в случае Франции 2022 год стал наглядным примером того, как меняется климат. «Чудовищные пожары в Жиронде, волны жары в Средиземноморье, поздние заморозки в начале апреля, торнадо в О-де-Франс, наводнения на юго-западе, жестокий и смертоносный шторм на Корсике, наводнения в Гваделупе, циклоны на Реюньоне», — перечисляет климатолог Кристин Берн. Во Франции летом случились три волны жары, температура доходила до +40 °C.

Теперь же для Франции самый важный вопрос заключается в том, будут ли в стране дожди. От этого зависит, в частности, и уровень подземных вод, отмечает Libération.