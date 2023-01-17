Libération – из-за засухи во Франции «тревожно низкий» уровень подземных вод
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2023 год стал для Франции олицетворением климатических изменений, отмечают метеорологи. По стране прокатились три волны жары, которые наложились на необычайно низкий уровень осадков. В итоге эксперты бьют тревогу: уровень подземных вод тревожно низкий почти по всей стране.
AP
Согласно отчёту Бюро геологических и горных исследований, уровень подземных вод в конце декабря был на «тревожном» уровне на большей части территории Франции, пишет Libération. «Действительно, дождей, выпавших осенью, очень мало, чтобы компенсировать дефицит, накопленный в течение 2022 года, и улучшить состояние подземных вод в долгосрочной перспективе», — говорится в информационном бюллетене этого государственного ведомства.
«Нужно следить за ситуацией», — отмечают эксперты, называя регионы, которые вызывают у них наибольшие опасения: Од и Восточные Пиренеи. Они отмечают, что в Перпиньяне, например, за 2022 год выпало всего 306,7 мм осадков, а это на 55% меньше нормы. И эти показатели соответствуют полузасушливому климату. Не вызывают опасений у экспертов разве что Бретань и Эльзас. В остальных частях страны уровень подземных вод гораздо ниже, чем год назад.
По данным метеорологов, 2022 год был самым жарким годом во Франции со среднегодовой температурой +14,5 °С, но также и одним из самых засушливых: дефицит осадков был около 25%. Это сказалось и на сельском хозяйстве, и на работе гидроэлектростанций и атомных электростанций.
Эксперты отмечают, что в случае Франции 2022 год стал наглядным примером того, как меняется климат. «Чудовищные пожары в Жиронде, волны жары в Средиземноморье, поздние заморозки в начале апреля, торнадо в О-де-Франс, наводнения на юго-западе, жестокий и смертоносный шторм на Корсике, наводнения в Гваделупе, циклоны на Реюньоне», — перечисляет климатолог Кристин Берн. Во Франции летом случились три волны жары, температура доходила до +40 °C.
Теперь же для Франции самый важный вопрос заключается в том, будут ли в стране дожди. От этого зависит, в частности, и уровень подземных вод, отмечает Libération.
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