 

Тест: знаете ли вы фильмы с Леонидом Куравлевым?

17.01.2023, 2:55, Разное
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Народный артист РСФСР Леонид Куравлев скончался 30 января 2022 года. Уход выдающегося таланта потряс всю Россию. Актер оставил публике в наследство бесценный клад — свою внушительную фильмографию, которая актуальна во все времена.

Кем он только ни был: и Жорж Милославский, и Робинзон Крузо, и Афоня… Творческий багаж знаменитости можно перечислять долго, Леонид Куравлев без дела не сидел.

А вы хорошо знаете эти фильмы? Тест специально для вас — докажите, на что способны!


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