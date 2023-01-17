Тест: знаете ли вы фильмы с Леонидом Куравлевым?

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев скончался 30 января 2022 года. Уход выдающегося таланта потряс всю Россию. Актер оставил публике в наследство бесценный клад — свою внушительную фильмографию, которая актуальна во все времена.

Кем он только ни был: и Жорж Милославский, и Робинзон Крузо, и Афоня… Творческий багаж знаменитости можно перечислять долго, Леонид Куравлев без дела не сидел.

А вы хорошо знаете эти фильмы? Тест специально для вас — докажите, на что способны!