Заместитель госсекретаря США Шерман и замглавы Пентагона Кол прибыли на Украину

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17.01.2023, 2:29, Новости дня
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На Украину прибыли замгоссекретаря и замминистра обороны США Уэнди Шерман и Колин Кол, сообщают информационные агентства.

Шерман сообщила в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что делегация «начинает визит в Киев с энергичных молодых украинцев». Она заявила, что «гордится» визитом на Украину. Глава правительства Украины Денис Шмыгаль сообщил в Twitter, что стороны обсудили «ключевые вызовы», связанные с Россией, передает ТАСС.

Госдеп сообщает, что в Киев также прибыл заместитель советника президента по нацбезопасности Йон Файнер. Члены делегации прибыли, чтобы провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Указывается, что представители США обсудили с украинским правительством энергетику, помощь в восстановлении страны и продолжение оборонной поддержки, передает РИА «Новости».

В декабре Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с главой американского государства Джо Байденом и выступил в Конгрессе США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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