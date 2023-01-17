 

Байден поздравил правозащитницу Кинг с днем рождения и при этом забыл ее имя

17.01.2023, 2:29, Новости дня
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Глава американского государства Джо Байден поздравил с днем рождения правозащитницу Арндрею Уотерс Кинг, но при этом не смог назвать ее имя.

Байден выступил на мероприятии в Вашингтоне в честь Дня Мартина Лютера Кинга, где присутствовал и сын активиста Мартин Лютер Кинг-третий вместе с супругой, которой 16 января исполнилось 49 лет, передает ТАСС.

Американский президент заявил, что у его жены «в семье есть правило: когда у кого-то день рождения, все поют «С днем рождения». «Готовы? С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, дорогая…» – спел Байден, но в момент, когда требовалось произнести имя Арндреи Уотерс Кинг речь его стала неразборчивой. В ответ правозащитники рассмеялись.

Национальный комитет Республиканской партии США в Twitter (соцсеть заблокирована в России) упрекнул Байдена за «неразборчивое бормотание» и за то, что он не запомнил имя правозащитницы.

Напомним, Байден во время переговоров забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и был вынужден назвать политика «парнем с противоположной стороны». Также он во время выступления забыл имя министра обороны страны Ллойда Остина.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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