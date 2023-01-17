Депутат парламента Армении Арсенян предсказал улучшение отношений с Турцией без российского военного присутствия

Российское военное присутствие в Армении не вечно, без него Армения станет для Турции соседом, который не представляет никакой угрозы, сообщил депутат армянского парламента от правящей фракции «Гражданский договор» Гурген Арсенян.

Арсенян связал российское военное присутствие в Армении с «цивилизационными воззрениями первых лет создания государственности». Он заявил, что это присутствие «не вечно», так как Армения работает над созданием платформы добрососедских отношений с соседними государствами, передает РИА «Новости» со ссылкой на news.am.

Он полагает, что российские военные, возможно, и останутся, но «это станет неважным», российские войска перестанут «быть барьером номер один против угроз». По его мнению, «это время приближается параллельно с развитием армянской политической мысли».

Как сообщил Арсенян, в 1990-х годах власти Армении видели в Турции экзистенциальную угрозу, а в российских войсках – защиту от нее. Арсенян же утверждает, что «сверхцелью российского военного присутствия на турецкой границе является не функция сохранения Армении, а угроза, направленная против Турции». Арсенян считает, что Турция «никогда не угрожала» Армении после признания независимости.

Он заявил, что без российских войск в Армении та «станет страной, не представляющей никакой угрозы, в том числе и для Турции». В результате, по его словам, Армения «превратится в соседа, который не представляет никакой угрозы для этой страны, как и для Грузии или Ирана, и в этом случае прекратятся проявления российской парадигмы».

Напомним, по итогам конфликта с Азербайджаном армянская сторона согласилась передать ему Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша. В этом конфликте Азербайджан пользовался поддержкой Турции.

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