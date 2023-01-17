Амбиции Великобритании и противодействие угрозе Китая – 19FortyFive о политике сближения Японии с Западом

Япония продолжает наращивать взаимодействие с западными партнёрами. После недавнего визита премьер-министра Кисиды в Лондон страны подписали обширное соглашение о сотрудничестве в области обороны и безопасности, пишет 19FortyFive. Очевидно, что Великобритания не намерена отказываться от амбиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а новое соглашение с Токио направлено на противодействие потенциальной агрессии со стороны Китая, подчёркивает автор материала.



AP

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида нанёс визит своему британскому коллеге Риши Сунаку. В результате встречи в Лондоне стороны заключили самое значительное за последнее столетие оборонное соглашение между двумя странами (последний подобный документ государства подписывали в 1902 году). Теперь Великобритания и Япония смогут планировать и проводить более масштабные и сложные военные учения, а также углубить экономические и промышленные связи, пишет 19FortyFive.

Комментируя полезность Соглашения о взаимном доступе по обороне и безопасности (Reciprocal Access Agreement, RAA) Сунак отметил: «В этом всё более конкурентном мире как никогда важно, чтобы демократические общества продолжали стоять плечом к плечу… преодолевая беспрецедентные глобальные вызовы нашего времени». Однако до последнего момента было неясно, решится ли Лондон брать на себя обязательства в АТР, поскольку украинский кризис мог внести существенные коррективы во внешнеполитический курс Соединённого Королевства. Примечательно и то, что визит японского лидера прошёл после новостей об изменении военной стратегии Японии: Токио отказался от исключительно оборонительной позиции, которой придерживался в послевоенный период.

«Великобритания будет по-прежнему привержена установлению более тесных военных связей в регионе. Соглашение разрабатывалось годами и дополнит другие формы сотрудничества между государствами, включая присоединение Великобритании к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве», — приводит издание слова Мадлен Уайлд, аналитика аэрокосмической отрасли, эксперта по обороне и безопасности компании GlobalData.

Прошлой осенью было объявлено, что Великобритания, Италия и Япония планируют сотрудничать в рамках Глобальной программы боевой авиации с целью создания истребителя шестого поколения к 2035 году, став прямыми конкурентами франко-германо-испанского трио, работающего над аналогичной программой Future Air Combat System (FACS). Военно-промышленные связи между Лондоном и Токио выйдут за рамки создания новых самолётов: по замечанию экспертов, конфликт на Украине убедил союзников в том, что наличие второй промышленной базы в случае вооружённого противостояния с третьей стороной имеет решающее значение. Очевидно, что новое соглашение предназначено для противодействия потенциальной китайской агрессии, пишет автор материала, отмечая, что крайне важной может оказаться роль Великобритании как производителя и поставщика боеприпасов для Японии.

Наращивание военного бюджета азиатской страны стало первой реакцией на угрозу со стороны Пекина, которая «вынудила Японию провести переоценку своих возможностей и заставила стремиться к более тесным связям со своими западными союзниками», считает М. Уайлд. Также на этой неделе состоялась встреча премьер-министра Кисиды с президентом США Байденом, на которой японский лидер подтвердил приверженность принципам коллективной безопасности и оба политика охарактеризовали Китай как самый большой стратегический вызов, напоминает 19FortyFive.