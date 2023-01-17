 

Hill – Том Круз бросит вызов российскому «Вызову»

17.01.2023, 2:02, Разное
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Анонс российского фильма «Вызов», частично снятого на МКС, впечатляет и выглядят сногсшибательно, однако, пишет автор The Hill, всемирная слава суждена другому фильму о героизме и опасностях космонавтов. Лента с участием актёра Тома Круза и режиссера Дуга Лаймана будет частично снята на Международной космической станции, при этом в проекте также участвуют NASA и SpaceX. И хотя у фильма пока нет ни названия, ни сюжета, но, учитывая послужной список Круза, проект с его участием наверняка соберёт огромную кассу.


AP

Российская космическая программа знавала лучшие времена, однако то, что ей не под силу сделать в реальной жизни, РФ собирается наверстать в кино. Как пишет The Hill, недавно вышел анонс фильма «Вызов», частично снятого на Международной космической станции.

По сюжету на МКС летит российский кардиохирург, чтобы в условиях невесомости прооперировать раненого космонавта. Как отмечает автор статьи, судя по анонсу, «Вызов» сделан качественно. Сцены, снятые на МКС и при запуске «Союза», впечатляют и выглядят сногсшибательно. Однако успех фильмам приносит качественный сценарий и режиссура — и особенно актёрская игра. В самой идее экстренной операции на открытом сердце в условиях невесомости достаточно элементов научной фантастики и интриги, что при верном воплощении она вполне может сработать.

Однако, продолжает The Hill, всемирная слава суждена другому фильму о героизме и опасностях космонавтов, работа над которым пока не закончена. Фильм с участием актёра Тома Круза и режиссера Дуга Лаймана будет частично снят на Международной космической станции, при этом в проекте также участвуют NASA и SpaceX.

У космического фильма Круза пока нет ни названия, ни сюжета. Контракт на строительство модуля, который будет служить киностудией, получила хьюстонская компания Axiom, и стыковка с МКС состоится не ранее декабря 2024 года. Если дата не поменяется, космические кадры фильма с Крузом будут сняты уже в следующем году.

Заявленный производственный бюджет в размере $200 миллионов высок, хотя и отнюдь не беспрецедентен для крупного блокбастера. Значительная его часть уйдёт на доставку Круза на МКС и обратно. В фильме Круз совершит выход в открытый космос — а это опасный манёвр даже для обученного космонавта, не говоря уже об актёре. Но, учитывая послужной список Круза, проект с его участием наверняка соберёт огромную кассу. 


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