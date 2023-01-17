Россиянин устроил дебош в Таиланде и попал в больницу

Турист из России ворвался в сеть продуктовых магазинов 7-Eleven Таиланда. В ходе инцидента он разбил витрину в одном из помещений.

По данным URA.ru, злоумышленник в процессе случайно ранил себя. У россиянина было кровотечение, а в ногах застряло стекло, поэтому спасатели срочно доставили его в больницу для оказания помощи. Пока не уточняется, какие меры пресечения будут направлены в отношении мужчины.