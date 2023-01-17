Чешское ТВ сообщило о заморозке Прагой почти 8 млн долларов ВЭБ.РФ

Заморожены около 175 млн крон (примерно 7,9 млн долларов), находившихся на счетах обанкротившейся пльзеньской компании Pilsen Steel, которую прежде контролировал ВЭБ.РФ, заявили чешские СМИ.

Как информирует Чешское ТВ, «принадлежащие находящемуся под санкциями ВЭБ.РФ» средства заморозило Финансовое аналитическое управление Чехии. По заявлению телеканала, ВЭБ.РФ контролировал Pilsen Steel через VEB Kapital. Pilsen Steel обанкротилась в 2019 году, после чего ее средства были заморожены, передает РИА «Новости».

Чешское ТВ сообщает, что министерство иностранных дел на основе «нового санкционного закона» при поддержке полиции и спецслужб разрабатывает «Национальный санкционный список». В ближайший месяц могут объявить о «первых субъектах, внесенных в данный список».

Напомним, на Западе ведут настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Также страны Запада заблокировали около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством. Еврокомиссия сообщила о планах использовать замороженные средства для инвестиций, а полученную прибыль, как утверждается, направят Украине.

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