Профессор Силантьев заявил о желании киевских властей заменить христианство неоязыческим «украинством»

Украинские власти нашли «свою религию», которой хотят заменить христианство – это «украинство», созданное на основе неоязычества, сообщил глава правозащитного центра Всемирного Русского народного Собора, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.

Силантьев заявил, что Киев уже не рассматривает «христианство как таковое в качестве идеологии или основы для украинской идеологии». На смену христианству для украинских властей пришла «своя религия» – «украинство». «Скорее всего, она так и будет у нас в учебниках называться», – приводит слова Силантьева «Комсомольская правда».

Он пояснил, что в основу «украинства» легло неоязычество «вполне себе сатанинского характера». По его мнению, если у украинского руководства «все получится» и удастся удержать власть в течение 10–20 лет, то «у них будет эзотерический нацизм», а «христианство вытеснят из элит».

Как подчеркнул Силантьев, подобная трансформация хорошо видна по пропаганде, которая обращается к языческим символам. «Магия в полный рост», – сказал он, указав на запрещенную в РФ террористическую организацию «Азов», члены которой устраивали «обряд сжигания своих товарищей в ладье».

«Вот так формируется новая, антихристианская по своей сути, религия…» – сообщил Силантьев, отметив, что «это религия ненависти». Он сказал: «Весь ее запал – против москалей, которых надо уничтожить, потому что без этого жить нормально будет нельзя». Как сообщил Силантьев, «культ силы, культ воинов» пытаются «заимствовать у викингов».

Он сравнил ситуацию в Украине с увлечением неоязыческим оккультизмом в нацистской Германии, где оно распространилось сначала среди элиты, а потом проникло в другие слои населения. Силантьев полагает, что на Украине, если ситуация не изменится, «христианство будет вытеснено и в какой-то момент останется разве что на уровне сельских приходов», а «руководство страны христианским уже не будет».

Напомним, глава комитета Верховной рады по гуманитарной политике Никита Потураев сообщил, что власти страны намерены полностью лишить каноническую Украинскую православную церковь доступа в храмы Киево-Печерской лавры, куда уже пустили раскольников.

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