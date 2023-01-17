 

Гросси сообщил о создании постоянной миссии МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС

17.01.2023, 1:05, Новости дня
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МАГАТЭ собирается создать постоянные миссии на всех объектах атомной электроэнергетики Украины, на Южно-Украинской АЭС миссия уже организована, сообщил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

Гросси опубликовал в Twitter (соцсеть заблокирована в России) видео с церемонии поднятия флага МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС. По его словам, представители МАГАТЭ прибыли на Украину, «чтобы остаться и помогать обеспечивать ядерную безопасность во время происходящего конфликта», передает ТАСС.

В ходе выступления Гросси заявил, что «вопреки всем трудностям» МАГАТЭ находится на Украине, работая с украинской стороной. «И вот мы сейчас устанавливаем наше постоянное присутствие здесь», – объявил он. Гросси считает «глубоко символичным», что «этим холодным вечером» миссия начинает свою работу «в теплой атмосфере и с большой решительностью».

Напомним, МАГАТЭ объявило, что собирается направить по два эксперта для работы на Южно-Украинской, Ровенской, Хмельницкой АЭС Украины и Чернобыльской площадке. Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что МАГАТЭ опоздало с решением разместить специалистов на АЭС Украины, поскольку материалы для создания «грязных бомб» оттуда, вероятно, уже убрали.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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