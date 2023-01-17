Сыр, миндаль, овес и мясо: лейцин и аргинин в определенных продуктах помогут сжечь висцеральный жир

Висцеральный жир сосредоточен преимущественно в области живота и локализуется непосредственно в зоне печени, что может вызвать серьезные осложнения из-за его распространения. Постепенное накопление этого типа жира может поставить под угрозу жизненно важные функции, повышая риск хронических недугов, таких как патологии сердца. К счастью, наш рацион может выступать в роли противоядия от висцерального ожирения. Многочисленные исследования показали, что есть много продуктов и напитков, которые могут воздействовать на виновника ожирения. При этом важная роль отводится белкам.

Белковая пища и висцеральный жир

С химической точки зрения белок состоит из аминокислот. Они, в свою очередь, представляют собой органические соединения, состоящие из углерода, водорода, азота, кислорода или серы.

В науке выделяются две особо важные аминокислоты, когда дело доходит до избавления от висцерального жира. Это, прежде всего, лейцин и аргинин. Они используются для производства двух гормонов, участвующих в жировых отложениях и контроле веса. Это всем известный инсулин и не такой знаменитый глюкагон. Это своеобразные регуляторы чувства сытости, которые всегда нам сигнализируют, что мы сыты. Эти составляющие играют ключевую роль в балансе сахара в крови, что способствует естественной потере висцерального жира, как следствие, и веса.

Однако, когда люди пытаются похудеть, они сосредоточиваются на ограничении количества калорий в дневном рационе, что нередко сопровождается отказом от белковой пищи. К счастью, существует множество продуктов, которые могут помочь получить достаточное количество белка, а значит, и аминокислот.

В каких продуктах содержатся лейцин и аргинин

Лейцин содержится как в животных, так и в растительных источниках белка. Речь идет о таких продуктах, как сыр, семечки подсолнечника, мясо, рыба, разнообразные орехи и овес. Аргинин, в свою очередь, присутствует в больших количествах во всех орехах, а также в рыбе, курице, яйцах и бобовых.

Даже небольшого количества этих двух мощных аминокислот должно быть достаточно, чтобы помочь сжечь излишки висцерального жира. По словам специалистов, эти аминокислоты выигрывают от помощи других питательных веществ, таких как тиамин, ниацин, витамин В6 и цинк. Все они крайне важны для полноценного энергетического метаболизма.

Потребность в синтетических добавках

Если вы не уверены, получаете ли достаточное количество лейцина и аргинина вместе с пищей, на помощь придут синтетические добавки. Однако не стоит подбирать их самостоятельно. Лучше довериться помощи специалистов. Правильно подобные препараты помогут восполнить пробелы в питательных веществах в рационе и быстрее приведут вас к конечной цели.