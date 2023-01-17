 

Сыр, миндаль, овес и мясо: лейцин и аргинин в определенных продуктах помогут сжечь висцеральный жир

17.01.2023, 0:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Висцеральный жир сосредоточен преимущественно в области живота и локализуется непосредственно в зоне печени, что может вызвать серьезные осложнения из-за его распространения. Постепенное накопление этого типа жира может поставить под угрозу жизненно важные функции, повышая риск хронических недугов, таких как патологии сердца. К счастью, наш рацион может выступать в роли противоядия от висцерального ожирения. Многочисленные исследования показали, что есть много продуктов и напитков, которые могут воздействовать на виновника ожирения. При этом важная роль отводится белкам.

Белковая пища и висцеральный жир

С химической точки зрения белок состоит из аминокислот. Они, в свою очередь, представляют собой органические соединения, состоящие из углерода, водорода, азота, кислорода или серы.

В науке выделяются две особо важные аминокислоты, когда дело доходит до избавления от висцерального жира. Это, прежде всего, лейцин и аргинин. Они используются для производства двух гормонов, участвующих в жировых отложениях и контроле веса. Это всем известный инсулин и не такой знаменитый глюкагон. Это своеобразные регуляторы чувства сытости, которые всегда нам сигнализируют, что мы сыты. Эти составляющие играют ключевую роль в балансе сахара в крови, что способствует естественной потере висцерального жира, как следствие, и веса.

Однако, когда люди пытаются похудеть, они сосредоточиваются на ограничении количества калорий в дневном рационе, что нередко сопровождается отказом от белковой пищи. К счастью, существует множество продуктов, которые могут помочь получить достаточное количество белка, а значит, и аминокислот.

В каких продуктах содержатся лейцин и аргинин

Лейцин содержится как в животных, так и в растительных источниках белка. Речь идет о таких продуктах, как сыр, семечки подсолнечника, мясо, рыба, разнообразные орехи и овес. Аргинин, в свою очередь, присутствует в больших количествах во всех орехах, а также в рыбе, курице, яйцах и бобовых.

Даже небольшого количества этих двух мощных аминокислот должно быть достаточно, чтобы помочь сжечь излишки висцерального жира. По словам специалистов, эти аминокислоты выигрывают от помощи других питательных веществ, таких как тиамин, ниацин, витамин В6 и цинк. Все они крайне важны для полноценного энергетического метаболизма.

Потребность в синтетических добавках

Если вы не уверены, получаете ли достаточное количество лейцина и аргинина вместе с пищей, на помощь придут синтетические добавки. Однако не стоит подбирать их самостоятельно. Лучше довериться помощи специалистов. Правильно подобные препараты помогут восполнить пробелы в питательных веществах в рационе и быстрее приведут вас к конечной цели.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01.23 / Foxconn начинает тестовое производство новых смартфонов iPhone 15 производства Apple

28.10.22 / Москва выделила инвесторам 53 участка для строительства соцобъектов

22.09.22 / Назван размер зарплаты мобилизованных россиян

06.09.22 / Розовее не станет: бизнесмен Пригожин призвал олигархов “оторвать жопу” и помочь стране

11.09.22 / Правление Лиз Трасс не задалось с первых дней

06.12.22 / Ушла из жизни звезда фильма “Двое: я и моя тень” Керсти Элли

09.06.21 / Hyundai Alcazar будет доступен в шести вариантах, шести однотонных и двух двухцветных вариантах

03.01.23 / Гарри требует помириться – Личное мнение

22.11.21 / Мнение: Гетто

18.08.20 / Скандалы: Виртуальные девушки для Михаила Прохорова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика