Для тех, кто не любит погорячее: модные тенденции элегантного маникюра на январь 2023 года

Далеко не всем женщинам нравится броский и вычурный дизайн ногтей. Многие предпочитают сдержанный и элегантный маникюр. Такой нейл-арт отличается лаконичностью и изысканной красотой. Он универсален и хорошо вписывается в любой образ. В статье мы приведем модные тенденции элегантного маникюра на январь 2023 года.

Металлический френч

Французский маникюр с блестящим золотистым кончиком выглядит нарядно. Он подходит не только для длинных, но и для коротких ногтей. Вы можете сочетать такой дизайн как с повседневным, так и с вечерним образом.

Черный френч с блестками

Френч с черными кончиками выглядит контрастно и эффектно. Чтобы придать ему еще больше красоты, добавьте на каждую ногтевую пластину несколько маленьких блесток.

Французский маникюр с облаками

Французский маникюр с белым кончиком считается вечной классикой. Если вы хотите сделать его более разнообразным, то добавьте рисунок в виде облаков.

Белый

Белый цвет ногтей не выходит из моды уже несколько лет. Этот цвет особенно уместно смотрится зимой. Если монохромный вариант кажется вам слишком скучным, то покройте один ноготь прозрачным лаком и украсьте белыми полосками.

Эффект перламутра

В 2023 году в моду вернутся белые ногти с эффектом перламутра. Такой маникюр сделает ваши руки изящными и поможет вам создать женственный образ.

Нюдовый

Если вы придерживаетесь естественности во всем, то остановите свой выбор на нюдовом маникюре. Он будет очень популярен в зимние месяцы. Такой дизайн подходит под любые тона одежды.

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С блестящими деталями

Светло-розовые и телесные оттенки станут трендами января 2023 года. Дополните маникюр в пастельных тонах блестящими деталями. Это сделает дизайн более эффектным и нарядным.

Коричневый

Глубокие коричневые тона маникюра никогда не выйдут из моды. Они создают теплую атмосферу зимой. Если вы хотите создать элегантный дизайн, то сочетайте коричневый цвет с нюдовыми и пастельными оттенками.

Бордовый

Бордовый маникюр никогда вас не подведет, так как он неподвластен времени. Чтобы придать ему больше красоты, добавьте по небольшому стразу у основания каждого ногтя.

Черепаховый

Если вам нравится смелый, но не слишком кричащий маникюр, то попробуйте животные принты. Они будут очень популярны в 2023 году. Например, вы можете сделать дизайн в коричнево-рыжих тонах, напоминающий панцирь черепахи.

Заключение

Зимний маникюр 2023 года будет отличаться лаконичностью и сдержанностью. Если вам нравится элегантный и изысканный стиль, то у вас будет возможность выбрать трендовый дизайн на свой вкус.