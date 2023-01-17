Российские ученые открыли новый способ борьбы с остеоартритом

Российские ученые провели исследовательскую работу, в процессе которой удалось найти новый подход к лечению остеоартрита. Был разработан лекарственный препарат, воздействующий на метаболизм костной и хрящевой ткани.

Лекарственное средство уже успело пройти клинические испытания на мышах и крысах, а также в них участвовали добровольцы с данным заболеванием. В результате авторы разработки смогли убедиться в ее эффективности.

На данный момент исследователи ждут начала второй фазы испытаний, которая поможет выявить возможные побочные эффекты и упущения. Она пройдет на пациентах и продлится в общей сложности около года.