 

Певец Слава Марлоу сообщил о разрыве: Это моветон

17.01.2023, 0:05, Разное
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Российский музыкант Артем Готлиб, известный под псевдонимом Слава Марлоу, и блогер Karrrambaby (Карина Егамедиева) расстались.

“Не раздувайте вокруг этого негатив и интернет драмы. У нас слишком теплые отношения, чтобы выносить внутряк в интернет”, — цитирует Готлиба URA.ru. Кроме того, исполнитель призвал поклонников не делать различных нарезок под грустную музыку, поскольку, по его мнению, это моветон.


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