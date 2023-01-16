 

Мнение: Психологические консультации – онлайн!

16.01.2023, 23:47, Разное
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Обращайтесь, если у вас есть какие-то психологические проблемы – в любви, в воспитании ребенка, в общении с родителями, в том, как пережить текущую ситуацию, как справиться с депрессией или апатией, как заставить себя заниматься. Время проведения – на ваш выбор. Пишите сюда в личку или на мой адрес [email protected], звоните по телефону и пишите в Вацап по номеру +7915-823-13-25.

Мой опыт – 30 лет интенсивной психологической работы, в самых разных местах и ситуациях, с самыми разными людьми. Вместе мы найдем выход.

Источник: Размышления вольного социолога


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