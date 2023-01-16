Видео: Национальный позор Японии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида посетил с визитом США. Основная тема его переговоров с Джо Байденом – выстраивание совместной обороны против Китая. Но политики решили вспомнить о России, приняв совместное заявление о ядерном оружии. Для США оно прозвучало даже удачно, но для Японии это настоящий позор.

Теги:

США

,

Китай

,

ядерное оружие

,

Япония

,

Россия и США

,

Джо Байден

,

Россия и Япония

,

Дмитрий Бавырин

,

Фумио Кисида

—