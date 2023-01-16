 

Видео: Национальный позор Японии

16.01.2023, 23:43, Новости дня
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида посетил с визитом США. Основная тема его переговоров с Джо Байденом – выстраивание совместной обороны против Китая. Но политики решили вспомнить о России, приняв совместное заявление о ядерном оружии. Для США оно прозвучало даже удачно, но для Японии это настоящий позор.

Теги: 

США
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Китай
,
ядерное оружие
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Япония
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Россия и США
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Джо Байден
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Россия и Япония
,
Дмитрий Бавырин
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Фумио Кисида

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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