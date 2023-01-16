Видео: Национальный позор Японии
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида посетил с визитом США. Основная тема его переговоров с Джо Байденом – выстраивание совместной обороны против Китая. Но политики решили вспомнить о России, приняв совместное заявление о ядерном оружии. Для США оно прозвучало даже удачно, но для Японии это настоящий позор.
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Дмитрий Бавырин
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Фумио Кисида
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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