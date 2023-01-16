 

Пушилин сообщил об улучшении позиций российских войск на авдеевском направлении

16.01.2023, 23:43, Новости дня
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Российские подразделения в боях на авдеевском направлении показывают хорошие результаты и улучшают позиции, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

В видеообращении, опубликованном в Telegram, Пушилин сообщил, что «хорошие результаты показывают и 11-й полк, и первая бригада». Он также рассказал, что марьинском направлении вооруженные силы Украины пытаются удержаться на заранее подготовленных позициях в частном секторе. Кроме того, сообщается, что северная часть Водяного контролируется российскими войсками, есть перспектива освобождения еще ряда населенных пунктов на этом направлении, передает ТАСС.

Напомним, в понедельник сообщалось, что поселок городского типа Соль, расположенный под Соледаром, взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер». Поселок блокирует сообщение между Артемовском и Северском, которые пока заняты ВСУ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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