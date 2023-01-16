Кличко заявил об угрозе коллапса энергетической инфраструктуры Киева «в любую секунду» из-за военных возможностей России

Коллапс энергетической инфраструктуры Киева может произойти в любую секунду, сейчас дефицит электроэнергии в городе составляет около 30%, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

На полях Всемирного экономического форума в Давосе Кличко заявил, что Россия способна уничтожить критически важную инфраструктуру как в Киеве, так и в других городах, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По его словам, сейчас в Украине «достаточно холодно» и обойтись без электричества или отопления «почти невозможно». Ситуацию Кличко назвал критической, передает РИА «Новости».

В свою очередь, генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (ДТЭК) Сергей Коваленко рассказал в Facebook, что «сегодня на Киев имели 974 МВт из необходимых 1600», при этом «шли на грани графика, отключали во всех серых зонах». По его словам, только ограничение подачи электроэнергии позволяет избежать того, что ситуация станет «еще хуже».

Коваленко сообщил, что основным источником электроэнергии были АЭС. Проблема в том, что АЭС не могут работать достаточно гибко и быстро реагировать на изменения в спросе, для подобной балансировки как раз и нужна тепловая генерация. По его словам, «ситуация крайне нестандартная», если, к примеру, прекратят работу «несколько блоков электростанции на западе страны, то ограничения будут касаться одинаково и Львовщины, и Одесской, и Черкасской» областей Украины.

Напомним, глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что украинская столица получит от Европейского банка реконструкции и развития кредит на сумму 300 млн евро на восстановление энергоинфраструктуры. При этом Украине требуются мощные, дорогие и весьма тяжелые трансформаторы советского образца, которых нет ни в ЕС, ни в США.

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