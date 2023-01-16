Больно – Личное мнение

Муж Инны Чуриковой Глеб Панфилов не может ничего сейчас сказать, хотя многие его спрашивают о жене.

«Кровоточит все, другие заботы, поймите меня…»



Фото: Соцсети

К сожалению, многие не понимают.

Хотя, понять человека так просто. Всю жизнь вместе. Рядом. И когда один из супругов, ставший другому частью самого себя, уходит, чего уж тут скажешь?

Кровоточит. Болит. И болит нестерпимо.

Вы знаете, я всегда по хорошему завидовала тем, кто нашёл свою половину. Не мечется от развода к свадьбе, а потом снова и снова туда-сюда. Но этому счастью есть и своя цена — боль утраты.

Когда после ухода супруга уже ничего не надо.

Жизнь с Инной, как говорит Панфилов, казалась ему вечной. Надеялся, что впереди ещё есть долгие годы.

«Я так хотел. И она так хотела…»

До слёз жаль его.

Но знаете, я всё равно скажу: лучше так, чем не встретить вообще своего человека. Да, пусть больно, но проведённые вместе годы того всё-таки стоят.

Согласны?

—