Не ведемся на бренд, а тестируем текстуру: как выбрать тональную основу, лучше всего скрывающую морщины

Макияж для зрелой кожи имеет свои особенности, которые выражаются во включении в состав ингредиентов для борьбы с возрастными изменениями. Красивый макияж начинается с ровного тона, и это правило работает в случае со зрелой кожей. Тональный крем решает несколько задач: освежает, маскирует морщины. Как выбрать то самое средство?

Что нужно знать

Каждый уважающий себя косметический бренд выпускает тональные средства с антивозрастным эффектом. Выбирать их нужно с осознанием, что полностью стереть с лица морщины косметика не в состоянии. Но временный эффект может быть очень впечатляющим. Правильно подобранная тональная основа может визуально стереть морщинки, придать коже сияние, свежесть и тонус. Косметика содержит увлажняющие и укрепляющие ингредиенты, которые благотворно влияют на качество кожи. Но не более. Основным ухаживающим ингредиентом является гиалуроновая кислота, витамины С и Е, которые нейтрализуют окислительный процесс и замедляют процесс старения. К тому же защищают от ультрафиолета, поскольку зрелая кожа склонна к гиперпигментации.

Текстура

Основными характеристиками тональной основы для зрелой кожи являются ее стойкость и легкость текстуры. Крем не должен быть плотным, чтобы не казаться на лице маской. К тому же плотная текстура только усугубляет проявление морщин, забиваясь в складки. Молодой и свежей в этом случае кожа точно выглядеть не будет. Текстура должна не ощущаться на пальцах при тестировании, хорошо распределяться, не забиваясь в складки.

Существует одно золотое правило при выборе возрастной косметики: забудьте о компактных и пудровых тональных средствах. Они еще больше подчеркивают морщины, поскольку остаются на верхних, сухих участках кожного излома. Получается некий гипсовый эффект. Если с нанесением крема есть сложности, вот небольшой лайфхак: смешайте порцию тонального средства с порцией вашего ухаживающего крема. Такой состав ляжет мягче, поскольку текстура станет легче.

Вот три вида тонального крема, на которые стоит обратить внимание при покупке: жидкий, минеральный, пенообразующий. Жидкая консистенция идеально подходит для зрелой кожи, добавляя эффект сияния. Минеральная основа насыщена минералами для поддержания тонуса, не забивает поры. А пенная консистенция содержит микроскопические пузырьки воздуха, поэтому тональник ляжет на кожу невесомым слоем.

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Назначение

Тональное средство для зрелой кожи подбирается по тем же критериям, что и для молодой. В первую очередь обращаем внимание на тип кожи. Если она сухая, то требуется такой состав, который увлажняет и убирает стянутость. Содержание масел приветствуется.

А вот жирной и комбинированной коже наличие масел противопоказано, лучше усилить увлажнение, потому что жирный блеск появляется при недостатке влаги. А масла эту проблему не решают.

Следующий шаг – тон кожи. Очень важно подобрать средство тон в тон. Слишком светлое средство придаст нездоровую белизну, подчеркнет возрастные изменения. Слишком темный крем превратится на лице в маску. Выбирайте тон, ориентируясь на свой цветотип, теплый или холодный. Ну и конечно, ориентируйтесь на сезон. В теплую погоду текстура приветствуется более легкая, чем в холодную.

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Как наносить

О том, что тональное средство должно быть увлажняющим и питающим, мы уже говорили. Обратите внимание на способы нанесения средства. Начинайте накладывать понемногу на центральную часть лица, равномерно распределяя по сторонам. Не касайтесь век, идите по краю глазной кости. Визажисты рекомендуют наносить косметику руками, а не кистью. Обязательно добавьте немного бронзатора на скулы и подбородок, капельку румян. Завершите образ тушью и помадой. Красота!

Тональный крем при мимических морщинах

Упомянем молодую кожу с мимическими морщинами. Тут правила те же. Не перегружайте лицо косметикой, выбирайте только одно средство с легкой, сияющей текстурой. Не наносите на кожу сразу большое количество продукта, лучше сначала распределите его максимально тонким слоем, и, если его не будет достаточно, добавьте еще пару капель. Так вы точно не получите ни маску, ни корку от избытков крема.