Какие тенденции окрашивания 2023 года подойдут для женщин за 55: самые омолаживающие оттенки волос

Многие женщины старше 55 лет красят волосы. Это придает их облику больше красоты и молодости. Но при этом очень важно подобрать подходящий цвет, который будет выглядеть современно и поможет визуально уменьшить возраст. В статье мы приведем самые омолаживающие тенденции окрашивания 2023 года для женщин за 55.

Бронзово-шоколадный

Зрелым женщинам лучше выбирать тот оттенок волос, с которым они чувствуют себя уверенно. Если вы брюнетка, то вам может быть трудно вернуть свой прежний цвет шевелюры. Попробуйте окрашивание в бронзово-шоколадные тона. Они омолодят ваш облик и освежат цвет лица.

Серебристый балаяж

Многие женщины не хотят мириться с сединой. В этом случае вам поможет серебристый балаяж. Он сочетает в себе естественные серые тона с современным цветом, создавая стильный образ.

Светло-русый

Блонд – популярный вариант окрашивания у женщин за 55. Вы можете попробовать светло-русый оттенок этого цвета. Он не создает чрезмерного контраста на шевелюре, что позволит вам реже красить волосы.

Рыжий

При закрашивании седины очень важно учитывать ваш первоначальный цвет волос. Если он был средне-каштановым, то выбирайте рыжие тона. Они особенно подходят женщинам с зелеными и голубыми глазами. Такие оттенки подчеркивают самые лучшие черты вашего облика.

Цвет шампанского

Если у вас голубые глаза и светлая кожа, то попробуйте окрашивание в цвет шампанского. Это мягкий и благородный оттенок, который выглядит естественно.

Попросите парикмахера создать более теплые тона в верхней части шевелюры, а остальную часть волос покрасить в прохладный цвет. Это поможет вам создать антивозрастной эффект.

Карамельный блонд

Карамельный блонд подходит женщинам с любым оттенком кожи. Этот мягкий цвет создает омолаживающий эффект.

Современные техники окрашивания волос часто комбинируют теплые и холодные тона. Попробуйте сочетать карамельный и пепельный блонд. Это поможет вам визуально скинуть несколько лет.

Светло-серебристый

Если вы хотите сократить частоту посещений парикмахерского салона, то следует выбирать такой тон окрашивания, который близок к вашему естественному цвету. Попробуйте покрасить волосы в светло-серебристые оттенки. Они выглядят объемно и при этом маскируют седину.

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Вишнево-рыжий

Вишнево-рыжий цвет внесет в ваш образ больше ярких красок. Это потрясающий оттенок, который подойдет для любого случая и мгновенно омолодит ваш облик.

Если у вас темные волосы, то отдавайте предпочтение тонам с преобладанием ярких красных оттенков. Обладательницам рыжей шевелюры следует выбирать краску более глубокой и прохладной палитры.

Темный балаяж

Если вам нравится естественный вид, то выбирайте окрашивание в стиле балаяж в темных тонах. Оно подходит женщинам с любым цветом глаз и кожи.

Балаяж имеет немало преимуществ. Это техника окрашивания не требует сложного ухода и предварительного обесцвечивания прядей.

Черный

Черный цвет окрашивания идеально подходит для брюнеток. Он будет очень популярен в 2023 году. Однако этот оттенок следует использовать с осторожностью. Он подходит женщинам с гладкой и подтянутой кожей лица. Если у вас много морщин, то лучше использовать темные оттенки меди и карамели.

Цвет вишневой “Колы”

Волосы цвета вишневой “Колы” выглядят элегантно и роскошно. Такое окрашивание подходит женщинам с теплыми и темными тонами кожи. Вы можете выбрать монохромное окрашивание или использовать этот оттенок для мелирования на каштановом фоне.

Грибной

Грибной цвет волос варьируется от бежево-коричневого до пепельно-русого. Он рекомендуется женщинам с теплыми тонами кожи.

Если у вас холодный цвет кожи, но вам нравятся грибные оттенки, то попросите парикмахера создать несколько тепло-коричневых прядей около лица.

Заключение

Тенденции 2023 года предлагают разнообразные виды окрашивания волос для женщин за 55. Вы всегда сможете подобрать вариант, который идеально вписывается в ваш образ.