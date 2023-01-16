Искусственный интеллект поможет предотвратить незаконное строительство

Ученый Каунасского технологического университета Ритис Маскелюнас вместе с группой исследователей из других литовских университетов использовал технологию БПЛА для обнаружения изменений фасадов зданий на фоне многолюдного города. Сообщает портал techxplore.com.

Группа исследователей, в которую вошел Ритис Маскелюнас из Каунасского технологического университета (КТУ), факультет мультимедийной инженерии, решила изучить фасады зданий в Старом городе Вильнюса и его окрестностях при помощи искусственного интеллекта.

Когда дрон пролетает над городом и фотографирует фасады зданий, данные передаются по беспроводной сети на вычислительную платформу, которая может определить, к какому классу фасада относится то или иное здание.

Маскелюнас считает, что фотографии фасада с дрона также можно использовать для оценки технического состояния зданий: «Проникновение воды через швы, трещины в декоре или конструкции, обесцвечивание элементов фасада или, возможно, даже вмятины на поверхностях — все это определяет классификация здания и потенциально может позволить провести довольно точную и автоматизированную оценку».

«Это очень перспективная технология для наблюдения за многоэтажными домами и многоквартирными домами, так как с земли трудно увидеть вершину», — добавляют ученые.