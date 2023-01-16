 

Из-под завалов разрушенного в результате украинского обстрела ТЦ в Донецке извлечено тело мужчины

16.01.2023, 22:50, Новости дня
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В Калининском районе Донецка из-под завалов торгового центра, который обрушился в результате обстрела со стороны украинских войск, извлечен погибший мужчина, сообщили в МЧС ДНР.

Как информирует ведомство в Telegram, разбор завалов продолжается, на месте работ установлены световые башни. В ликвидации последствий обрушения задействована группировка МЧС ДНР в составе 20 единиц техники и 61 человека.

Напомним, в понедельник вооруженные силы Украины обстреляли Донецк из РСЗО. Здание торгового центра разрушено почти полностью. Офицер Народной милиции и депутат ДНР Андрей Баевский сообщал о двух жертвах обстрела.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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