Политолог Рудаков полагает, что пропагандистские методы Киева не смогут работать долго

Военное поражение, финансовый кризис или борьба элит могут привести к образованию в Украине альтернативной политической силы, основанной на «платформе мира», и падению нынешнего режима, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков, комментируя статью в «Известиях» украинского политика Виктора Медведчука о запросах украинского общества на оппозиционные точки зрения.

«Запрос от населения Украины на альтернативные точки зрения явно есть и усиливается. Причина этого, среди прочего, в том, что такие пропагандистские методы, которые практикует Киев, были характерны для тоталитарных режимов 30-х годов прошлого века в Германии и Италии, и сейчас в эпоху Интернета они не могут работать долго», – полагает политолог Александр Рудаков.

Потребность в демонстрации различий точек зрения понимают и в Киеве, считает аналитик. «Украинские власти отдают себе отчет в том, что ситуация выходит у них из-под контроля. В этой связи тот же советник офиса президента Украины Алексей Арестович был вынужден разнообразить риторику, заявив, что удар по жилому дому в Днепропетровске был нанесен не российской ракетой», – сказал Рудаков.

Медведчук в своей статье указал, что основными приоритетами для весомой части украинского общества являются безопасность и возвращение к спокойной жизни, отметил эксперт. По его мнению, «в целом, сейчас очень большая часть жителей Украины ратуют за мирное и нейтральное будущее своей страны, а не за те милитаристские цели, которые навязывает режим пропагандистскими инструментами».

«Могут ли эти настроения трансформироваться в политическую силу, альтернативную нынешнему правящему режиму? – задался вопросом политолог. – В эмиграции – безусловно, потому что очень много влиятельных и располагающих ресурсами людей покинули Украину, и сейчас живут за границей».

«На самой Украине граждане, заинтересованные в, скажем так, «платформе мира», пока разрозненны. Но ситуация в стране быстро меняется. К формированию полноценной альтернативной политической силы в Украине приведет экономический крах. Причем, это вопрос времени, поскольку крах только отсрочивается с помощью Запада», – считает эксперт.

«Вообще, жизнеспособность нынешнего киевского режима сейчас поддерживается извне. Если произойдет еще несколько военных поражений, подобных тому, что было в Соледаре, или если начнется конкурентная межвидовая борьба внутренних элит, то власть в Украине ослабнет настолько, что образуются реальные альтернативные политические группы влияния», – добавил Рудаков.

В понедельник в газете «Известия» была опубликована статья председателя политсовета запрещенной в Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. В конце сентября прошлого года политик покинул Украину. 13 января Верховная рада лишила Медведчука и группу других парламентариев от ОПЗЖ депутатских мандатов.

Ни в Соединенных Штатах, ни в странах Евросоюза не жалуют украинскую партию мира, хотя простые жители Украины не ставят военный триумф киевского режима во главу угла, отметил Медведчук в своей статье. Сам этот факт указывает на то, что Запад не желает никакого мира Украине. Однако, как заметил украинский оппозиционер, это не значит, что сами украинцы не хотят мира, а военный триумф Владимира Зеленского «им важнее своих жизней и разрушенных домов».

По мнению политика, у украинского конфликта есть два пути: разрастаться в Европу или завершиться. При этом для второго варианта развития событий на территории Украины мало активных деятелей, призывающих к миру. А партия войны, напротив, «безраздельно властвует и нагнетает военную истерию, которую Запад упрямо называет демократией.

«Возможно, украинцам для спасения своей страны нужно начинать строить свою демократию и открывать свой гражданский диалог без западных кураторов, результат от управления которых вреден и губителен, – подчеркнул Медведчук. – Если Запад не хочет слушать точку зрения другой Украины, то это его дело, но для Украины такая точка зрения важна и необходима, иначе этот кошмар никогда не закончится».

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