Заговорившая о Чуриковой Андрейченко рассмеялась сквозь слезы: Мы срослись сердцами

Январь 2023 года выдался, увы, богатым на потери. Один за одним ушли Инна Чурикова, Вахтанг Кикабидзе, Джина Лоллобриджида, не давая поклонникам оправиться после очередных новостей, разбивающих сердце вдребезги.

Фанаты и близкие друзья, коллеги и родственники – все оплакивают свои потери, делясь переживаемыми чувствами в Сети. Сделала это и Наталья Андрейченко, выложив в своем блоге видео, где поговорила о гениальности усопшей Инны Чуриковой.

Затронула звезда фильма “Мэри Попинс” и то, что Инна Чурикова как актриса была настолько разноплановой, что могла сыграть абсолютно любую роль и то, какими человеческими качествами она была наделена, каким огромным сердцем обладала.

В качестве примера Наталья Андрейченко, которая несколько раз рассмеялась сквозь слезы, вспомнила тяжелую ситуацию, когда вынуждена была совмещать уход за 1,5 месячным сыном и съемки. В перерывы Наталья бросалась на плечо Инны и рыдала, а та гладила ее по плечу, держала за руку и утешала, понимая молодую маму без единого слова.

“Мы срослись с ней сердцами”, – поделилась драгоценными воспоминаниями заговорившая об Инне Чуриковой Наталья Андрейченко.