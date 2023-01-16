 

Заговорившая о Чуриковой Андрейченко рассмеялась сквозь слезы: Мы срослись сердцами

16.01.2023, 22:44, Разное
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Январь 2023 года выдался, увы, богатым на потери. Один за одним ушли Инна Чурикова, Вахтанг Кикабидзе, Джина Лоллобриджида, не давая поклонникам оправиться после очередных новостей, разбивающих сердце вдребезги.

Фанаты и близкие друзья, коллеги и родственники – все оплакивают свои потери, делясь переживаемыми чувствами в Сети. Сделала это и Наталья Андрейченко, выложив в своем блоге видео, где поговорила о гениальности усопшей Инны Чуриковой.

Затронула звезда фильма “Мэри Попинс” и то, что Инна Чурикова как актриса была настолько разноплановой, что могла сыграть абсолютно любую роль и то, какими человеческими качествами она была наделена, каким огромным сердцем обладала.

В качестве примера Наталья Андрейченко, которая несколько раз рассмеялась сквозь слезы, вспомнила тяжелую ситуацию, когда вынуждена была совмещать уход за 1,5 месячным сыном и съемки. В перерывы Наталья бросалась на плечо Инны и рыдала, а та гладила ее по плечу, держала за руку и утешала, понимая молодую маму без единого слова.

“Мы срослись с ней сердцами”, – поделилась драгоценными воспоминаниями заговорившая об Инне Чуриковой Наталья Андрейченко.


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