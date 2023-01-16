“Он в рабочем состоянии”: вернувшийся с того света Михалков погряз в долгах

Госпитализированный

режиссер и сценарист Никита Михалков сильно напугал своих многочисленных поклонников.

У 77-летнего мужчины обнаружили пневмонию, несколько дней он провел в

реанимации. Помимо прочего, у мужчины подозревали и коронавирус, но, к счастью,

это диагноз не подтвердился. Сейчас вернувшийся с того света автор “Рабы

любви” и “Утомленных солнцем” потихоньку возвращается к прежней

рутине.

Актуальными данными

о здоровье Никиты Сергеевича делится его друг и коллега Николай Бурляев. По его

словам, Михалков чувствует себя нормально, у него постепенно восстанавливается

аппетит. По словам кинодеятеля, высокой температуры у режиссера уже нет.

“Он в

рабочем состоянии”, — рассказывает подробности коллега Михалкова. Кроме

этого, Бурляев добавил, что Никита Сергеевич уже работает удаленно — прямо в

палате занимается проектами.

Поклонники не

поддерживают режиссера в его стремлении как можно быстрее вернуться к работе. Конечно,

фанаты Михалкова понимают, что за время болезни он погряз в долгах — непрочитанные

сценарии, съемки и встречи. Но, в то же время, публика желает Никите Сергеевичу

покоя и восстановления.