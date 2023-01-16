Мнение: Признание конца приходит в муках

(путинский пропагандист прозревает прямо на глазах у потрясенных зрителей; спешите видеть!)

Очень забавная заметка от А.Чадаева, “бывшего идеолога партии Единая Россия” и автора супербестселлера еще 2008 года “Путин. Его идеология”. Еще до этого Чадаев успел побыть даже пресс-секретарем Бориса Немцова и поучиться в семинарии (то есть они с Охлобыстиным, в принципе, одного поля ягоды) – но это было совсем уж давно. Постоянные читатели моего блога знают Чадаева и помнят, что я его всегда выделял и называл “самым умным из государственников-путинистов”. С началом СВО он резко поглупел, но вот вчера напрягся и выдал ЭТО:

“…Статья Медведчука — эталонный образчик сугубо «геополитического» стиля мышления, и её язык — это язык «Шахматной доски». Вот есть игроки, вот есть их интересы, есть карта мира, они вот так между собой её делят и вступают между собой в такие-сякие отношения.

При том, что события 2022 — это практически образцовый провал «геополитического» подхода. Он, как выясняется, в некоторых ситуациях просто не работает. Субъекты сплошь и рядом действуют явно в ущерб своим же собственным интересам, балансы влияния оказываются пустым звуком, а язык торговли внезапно сменяется языком ценностей, т.е. фактически чего-то вроде «религиозной войны».

Но даже к отдельно взятой Украине. Если вынести за скобки разные кадровые и организационные ошибки, самый большой многолетний системный дефект «кремлёвского» взгляда на неё — это как раз именно то, что её рассматривали исключительно в той самой геополитической логике. Вот есть укрозапад, он прозападный, есть укровосток, он провосточный, есть центр, он типа между, давайте договариваться.

В наблюдаемой реальности имела место совсем другая картина. Степень лояльности украинскому государству его граждан зависела главным образом от того, насколько им было «жить хорошо» при этой самой постсоветской Украине. Иными словами, расклад был не слева направо по карте, а сверху вниз по социальной пирамиде. Да, «нижние слои» в западных регионах не были «пророссийскими», но и и их лояльность Киеву была всегда весьма условной. В то время как элиты Юго-Востока, несмотря на всю свою русскоязычность, готовы были драться за независимую Украину всегда, задолго даже до первого Майдана. Равно как и вполне себе русскоязычный город Киев и его средний класс, для которого с самого начала выбор был не между вышиванкой и ватником, а между жизнью в одной из европейских столиц или в областном центре РФ.

Заметьте, в руководстве ЛДНР в итоге не оказалось ни одного представителя тех «донецких» и «луганских», которые рулили этими территориями в украинские времена. И даже в Крыму всплыл в итоге Аксёнов — далеко не из «политического класса».

Соответственно, единственный шанс на успех у России был не в том, чтобы договориться с какой-то частью элит. А в том, чтобы работать «понизу», в принципиально антиэлитном ключе. Чтобы проект возвращения в Россию оказался одновременно и проектом перевзвеса «верха» и «низа», своего рода социальной революции — последние станут первыми. Тут, правда, возникал риск совсем другого плана: «нельзя бросаться камнями в стеклянном доме» — страны, конечно, разные, и даже «национальности» разные, но народ-то один…

Но, повторяю: «классовая» логика давала шансы. «Геополитическая» — не давала вообще никаких (АЛЕКСЕЙ ЧАДАЕВ).

“Догадался… Всегда был умен!”, – как говорил, помнится, булгаковский бухгалтер Варенуха в “Мастере и Маргарите”. Чадаев, конечно, прав – и его можно только дополнить и подкрепить исторически, вспомнив хотя бы то, как уже почти совсем ушедшую Украину сумел догнать, взнуздать и вернуть в стойло вождь мирового пролетариата.

Ленин в свое время вернул Украину, которая к 1918 году совсем уж ушла от развалившейся РосИмперии, именно так, как говорит наш “идеолог ЕР”. Причем параллельно “белые” пытались тогда “вернуть” себе Украину точно так, как это делает сейчас Путин (“взывая к уже несуществующей империи)- и потерпели закономерный крах; а вот “красные” смогли развернуть вроде бы совсем уж безнадежный тренд на распад, предложив под “единство” абсолютно новую основу “братства трудящих” и, главное, натравив на тогдашние украинские “элиты” их же собственные украинские “низы”, буквально перебив тогдашний вполне уже народившийся украинский национализм своим коммунизмом.

То есть Чадаев всего лишь хорошо учился в школе (чего, впрочем, нельзя сказать о подавляющей части нынешних “мыслителей”). Но любопытно: неужели он не понял, что этим своим текстом подписал, по сути, приговор собственным же подельникам по путинской ОПГ? Ведь логика действительно проста, как грабли: украинским “элитам”, будь они хоть сто раз русскоязычные, РФ не нужна от слова “совсем” – и они будут из-под туши нашей бессмысленной России изворачиваться и вылезать из последних сил до последнего вздоха, и даже если их вдруг “покорят” – не оставят попыток. Сам же Чадаев нашел прекрасную формулировку: конечно, “лучше быть одной из европейских столиц, чем областным центром РФ”!

Действительно, единственным шансом было бы как-то взбаламутить (по ленинским заветам) украинские социальные низы – но это так же невозможно для Путина и его режима, как, скажем, Наполеон не мог в ходе своего нашествия “освободить крестьян” в РИ – ему это было “не по чину” и противоречило его классовым интересам. Да и на чем мог бы сыграть Путин на Украине – призвать всех опять строить коммунизм “в мире без россий и латвий”? Как говорят в Одессе (на той же Украине, кстати) – “хохма один раз хохма”.

Тогда что – “грабь награбленное”? Идея зажигательная, но режим Путина сам по себе компрадорский, поэтому он никак не может играть “под себя”, подавая дурной пример буйному русскому народу. А что еще – предложить украинским низам какие-то новые ценности – что-то в духе плясок с медведями под балалайку или дугинские завывания? Тоже не прокатит. Тем более, что у нынешней России никаких ценностей нет в помине, она сама не понимает, куда и зачем идет.

Попросту говоря, Чадаев сдуру расписался в полной безнадежности предприятия, которое затеяла РФ. Россия не в состоянии взять Украину ни силой, ни обменом, ни обманом. Ну и к чему тогда это всё? Не даёт ответа Чадаев, ставит точку. И чуть ли не в следующем своем посте опять сливается с общей серой массой, изображая патриотический энтузиазм:

“Мы поставили перед собой вопрос: «Как и какими средствами (обучениями, тренингами и тому подобным) мы можем достичь качественно лучшего уровня мышления у нашего командного состава?»

Ответ – во-первых, никакими, а, во-вторых, это в любом случае бесполезно – так и не звучит. Почему-то. Шизофрения, как и было сказано.