 

ВКонтакте” разработала сервис, способный распознавать фото и видео подделки

16.01.2023, 22:20, Разное
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Российская социальная сеть “ВКонтакте” начала разрабатывать сервис, способный распознавать поддельные фотографии и видео. Об этом впервые рассказал ТАСС.

По словам разработчиков, пользователи смогут самостоятельно проверять загруженные фото и видео на предмет манипуляций. Речь не идет о замене или внесении изменений в редактор. Компания заявляет, что обновление будет завершено в течение шести месяцев. В 2020 году РФ научила свою нейронную сеть распознавать поддельные лица на видео с точностью более 90%. Считается, что сервис будет особенно интересен СМИ и информационным агентствам, поскольку они обязаны проверять информацию.

Brand Analytics запустила российский аналог Downdetector – сервиса для отслеживания сбоев в работе интернет-ресурсов. Нейронная сеть “Детектор сбоев” анализирует более 40 000 000 сообщений из различных источников. Она находит информацию о сбоях и оповещает компании.


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