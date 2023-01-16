 

Apple признала, что проблема “полосатого экрана” iPhone 14 Pros была серьезной

16.01.2023, 22:20, Разное
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Apple официально признает проблему желтых полос на экранах iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Pro Max. О проблеме рассказал MacRumors.

Некоторые владельцы флагманских смартфонов с iOS 16.2 рассказали о появлении полос на экране при включении или разблокировке телефонов. Apple объясняет, что проблема носит программный, а не аппаратный характер. Поэтому нет необходимости чинить устройства. Apple хорошо осведомлена об этой проблеме и уже начала подготовку решения”, – говорится в официальном заявлении Apple.

Неизвестно, идет ли речь о патче 16.3 или Apple подготовила срочную промежуточную версию 16.2.1. О сроках исправления ошибки не сообщается.


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