Apple признала, что проблема “полосатого экрана” iPhone 14 Pros была серьезной

Apple официально признает проблему желтых полос на экранах iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Pro Max. О проблеме рассказал MacRumors.

Некоторые владельцы флагманских смартфонов с iOS 16.2 рассказали о появлении полос на экране при включении или разблокировке телефонов. Apple объясняет, что проблема носит программный, а не аппаратный характер. Поэтому нет необходимости чинить устройства. Apple хорошо осведомлена об этой проблеме и уже начала подготовку решения”, – говорится в официальном заявлении Apple.

Неизвестно, идет ли речь о патче 16.3 или Apple подготовила срочную промежуточную версию 16.2.1. О сроках исправления ошибки не сообщается.