Телефоны iPhone перестали корректно работать

Владельцы смартфонов, на которых установлена iOS 16, сообщили, что спустя четыре месяца устройство перестало корректно работать. Об этом пишет MacRumors.

Релиз iOS 16 от компании Apples в сентябре 2022 года был встречен жалобами пользователей iPhone на несколько ошибок. Множество сообщений было опубликовано в сообществе Reddits, посвященном айфонам, а также в социальной сети Twitter и на других платформах. Всего за четыре месяца разработчики выпустили несколько новых обновлений для мобильной ОС. iOS 16.2, последнее обновление, было опубликовано 13 декабря 2022 года. Эта версия недоступна для установки владельцам iPhone 14, но подходит для всех предыдущих моделей iPhone вплоть до iPhone 8.

Пользователи утверждают, что по-прежнему сложно правильно пользоваться телефоном. Приложения, такие как “Камера”, могут зависать или закрываться. На экране появляются сообщения об ошибках и пропадает клавиатура. Гаджет демонстрирует низкую производительность.

Ранее Apple признала, что желтые полосы были проблемой на экранах iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Pro Max.