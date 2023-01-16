Овен должен ощущать свое превосходство, а Телец – иметь выгоду: как дружат знаки зодиака

Каждый человек по-разному понимает дружбу. Кто-то считает, что дружить – значит, отдавать себя, а кто-то предпочитает только брать. Кто-то любит все свободное время проводить со своими товарищами, а кто-то предпочитает редкие встречи. Представление о дружбе и поведение в приятельских отношениях во многом определяется знаком зодиака.

Овен

Овны – очень рациональные. Как правило, они заводят дружбу на работе (с людьми, которые могут быть им чем-то полезны). Кроме того, они могут выбирать друзей, на фоне которых они выглядят более привлекательными, умными, успешными.

Стоит отметить, что Овны, как правило, не рассматривают дружбу как нечто постоянное. Они могут без сожаления прекратить многолетнее общение, если оно перестанет быть полезным или интересным. Причем трудно предугадать, когда наступит этот момент, так как представители этого знака зодиака всегда действуют спонтанно.

Телец

Тельцы – очень осторожные и предусмотрительные люди. Они никогда полностью не раскрываются в дружбе и всегда стараются извлечь выгоду из таких отношений. При этом сам Телец не слишком любит, когда его о чем-то просят. Он не готов жертвовать своими средствами и временем ради помощи ближнему.

Тельцы – очень упрямые натуры, поэтому они не принимают никаких дружеских советов и наставлений, если они расходятся с их собственным мнением. Кроме того, представитель этого знака зодиака запросто может обидеть своего товарища, но никогда не признает своих ошибок. Именно поэтому для Тельцов крепкая многолетняя дружба является большой редкостью.

Близнецы

Это очень приятные общительные люди, поэтому многие хотят с ними дружить. Но мало кто знает, что на самом деле представители этого знака очень непостоянны. Если на горизонте вдруг появится более интересный человек, Близнецы без сожаления отдалятся от старых приятелей и ринутся навстречу новой увлекательной дружбе.

Еще одной негативной чертой Близнецов является то, что они совершенно не умеют хранить тайны. Что бы вы им не рассказали, они непременно это разболтают. Конечно, они делают это не со зла. Просто болтливость – характерная черта представителей этого знака зодиака.

Рак

Раки – это молчаливые люди, которые никому не клянутся в вечной дружбе и преданности. Они вообще не любят бросаться словами и не стремятся рассказывать окружающим о том, что у них на душе. В то же время, это хорошие слушатели, которые готовы стать “жилеткой” для каждого, кто хочет поделиться своими проблемами.

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Стоит отметить, что раки сильно привязываются к своим друзьям и нередко нарушают их личные границы. Они могут звонить поздно ночью, приходить в гости без предупреждения, напрашиваться в совместный отпуск. Такая “родственная” дружба многих напрягает.

Лев

Львы живут напоказ и дружат точно также. Они как будто одаривают друзей своим общением и благосклонностью, как будто снисходят до них – вот такие они царственные особы. При этом нужно отметить, что Львы – очень ревнивые натуры. Они считают, что их друзья не имеют права общаться с кем-то еще, уделять внимание кому-нибудь другому. Они воспринимают близких людей, как свою собственность, из-за чего в отношениях нередко случаются размолвки.

Стоит отметить, что Львы склонны к демонстративной дружбе. Они любят появляться на людях вместе со своими приятелями, постоянно выкладывают в социальных сетях совместные фотографии. При этом они делают вид, будто взяли этих людей под свое покровительство и ведут их к популярности.

Дева

Девы – очень надежные и преданные друзья. С посторонними они могут вести себя высокомерно и эгоистично. Но когда речь заходит о близких людях, они сразу же меняются и становятся очень доброжелательными, жертвенными.

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Но благосклонность Девы очень легко потерять. Представители этого знака считают, что друзья должны им соответствовать (по внешности, уму, карьере, социальному статусу, финансовому положению и так далее). Если Дева сочтет, что друг больше не соответствует ей, то без сожаления попрощается с ним.

Весы

У Весов очень широкий круг общения. Можно сказать, что они дружат со всеми, поэтому не могут понять, кто именно является для них лучшим другом. Они одинаково любят и ценят всех, кого знают, с кем им приходится общаться на постоянной основе. К тому же представители этого знака очень не любят ссориться. Поэтому они готовы подстраиваться под окружающих, лишь бы не испортить отношения.

Но это не значит, что Весам чужда настоящая дружба. Это добрые и заботливые люди, которые никогда не бросят друга в беде, не откажут в помощи. А еще они с легкостью могут примирить тех, кто в ссоре.

Скорпион

Скорпионы – это загадочные натуры со сложным характером. Их дружба очень непредсказуемая. Сегодня они манипулируют людьми и бессовестно пользуются ими, а завтра готовы все отдать ради того, чтобы вытащить их из проблем. Представители этого знака зодиака могут быть щедры на проявление чувств, а также в материальном плане.

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Стоит отметить, что Скорпионы служат хорошими мотиваторами для своих друзей. Они могут подобрать нужные слова, чтобы заставить людей принять важные судьбоносные решения. Но порой эти слова могут быть очень обидными и даже жестокими.

Стрелец

Стрелец – искренний, щедрый человек, который готов снять с себя последнюю рубашку ради друга. Причем его не нужно ни о чем просить или напоминать по сто раз. Он очень внимательно относится к друзьям, поэтому всегда в курсе их проблем. Но от окружающих Стрелец ожидает такого же отношения. Он обижается, когда к нему не являются по первому зову.

Но нельзя назвать представителей этого знака слишком обидчивыми. Достаточно попросить прощения, чтобы растопить его сердце. Будьте уверены, что Стрелец никогда не будет напоминать вам о старых обидах. Он вообще отходчивый и не помнит плохое.

Козерог

Козероги – очень неумелые друзья. Сближаясь с людьми, они просто не понимают, как вести себя с ними. Они не знают, как показывать свое расположение, как не обидеть. Можно сказать, что дружба очень напрягает представителей этого знака, поэтому они стараются избегать близких отношений. Они предпочитают общаться только по работе и из родственных чувств.

Можно сказать, что Козероги дистанцируются от людей еще и потому, что боятся демонстрировать свои чувства. А еще они не горят желанием узнавать о душевных переживаниях других. Если и возможна хорошая дружба у Козерога, то только на расстоянии (в онлайн-формате).

Водолей

Представители этого знака дружат очень отстраненно. Они строго соблюдают “кодекс дружбы”, но не подпускают людей к себе слишком близко. Они не пропускают сквозь себя чужие проблемы, а также не позволяют окружающим нарушать их личные границы. Можно сказать, что они относятся к дружбе как к работе, обязанности.

Водолеи – не те люди, которые будут жалеть и утешать друга, попавшего в беду. Они не умеют подбадривать, а предпочитают ударить по больному месту, чтобы заставить человека шевелиться. Они считают своим долгом говорить правду, даже если она очень неприятная и болезненная.

Рыбы

Окружающие тянутся к харизматичным и доброжелательным Рыбам. Они боятся обидеть людей, поэтому нередко просто позволяют окружающим дружить с собой. При этом сами Рыбы практически никогда не инициируют общение. А если такое и случается, то в исключительных случаях, когда речь идет об искренней дружбе длиною в жизнь.

Рыбы приходят на помощь друзьям по первому зову. Но если не попросить их об этом, то они не пошевелятся. Рыбы – рациональные люди, которые всегда ставят себя на первое место.