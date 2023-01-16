Тенденции маникюра на короткие ногти в 2023 году: лучшие тренды, которые сделают ваши руки красивее

Если работа не позволяет вам иметь красивые длинные ногти, не стоит записывать себя в лузеры, потому что 2023 год официально объявлен годом коротких ногтей. Они выглядят более профессионально и элегантно. Стилисты уже подготовили на будущий сезон набор актуальных дизайнов.

Графика

Пожалуй, подобные рисунки являются прямым свидетельством того, что вы девушка решительная, характерная, скромная. Правда, такой маникюр на суперкоротких ногтях будет смотреться не так эффектно, поэтому дождитесь, пока ноготок отрастет на пару миллиметров.

Плотное покрытие

Без него никуда. Но в наступившем году лучше смешивать оттенки одного цвета, чтобы получить красивый маникюр, который, пожалуй, подойдет под любой наряд. Только важно придерживаться одной гаммы и не смешивать на пальцах комплиментарные цвета. Воздержитесь от блесток и страз. Это уже будет отпускной авангард.

Минимализм

Когда возникает необходимость выглядеть сдержанно и очень ухоженно, делайте маникюр в пастельных тонах. Светлые оттенки не привлекают внимания, а значит, украсить пару пальчиков едва приметными точками не возбраняется. Вместо точек лаком можно использовать микростразы, получится такая же красота.

Магия ночи

Любительницы черного оценят. Так много девушек, которые уважают и обожают черный цвет! Но согласитесь, черные глянцевые ногти очень быстро надоедают, поэтому держите в запасе такое решение. Звезды, луна, астрологические символы могут существенно раскрыть ваш личностный потенциал, превратив вас из темной готической принцессы в загадочную фею, которая умеет читать звездное небо. С таким маникюром не нужны никакие дополнительные украшения на пальцах.

Хиппи

Отправиться в отпуск или на вечеринку с унылым маникюром? Нет, невозможно. Присмотритесь не только к ярким краскам, но и графическому решению.

Приветствуется небольшая маркость мазков, так, будто вы второпях нарисовали пару линий маркером и покрыли финишем. Геометрия тут может быть самая разная, но дизайнеры рекомендуют обратить внимание на мягкие линии, тонкие и широкие волны, завитки. Понадобится несколько кисточек разного диаметра.

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Французский маникюр

Нет ничего более стабильного в моде, чем французская полоска и маникюр. Но белый слишком утомляет, какую бы базу под него ни подкладывали, поэтому для разнообразия разрешается делать цветной. Цветной френч получил широкую популярность в прошлом году и не собирается сдавать позиции в этом. А какой цвет выбрать, зависит от настроения и наряда.

А как вам такой вариант? Соберетесь к родственникам на дачу – делайте. Не нужно будет переживать об отрастающей части ногтя.

3Д-маникюр

Когда речь заходит о 3Д-технологиях, нам представляются сложные яркие рисунки, которые нелегко воспроизвести. Но кто сказал, что именно на сложности должен строиться подобный маникюр? На весну берите себе на заметку этот милый, минималистичный, но вместе с тем оригинальный дизайн ногтей, который покажет вас как ценителя уникальных решений. Не переживайте, капельки геля держатся на ногтях так же крепко, как и стразы, но лучше отражают свет. Будут похожи на капельки цветочной росы.