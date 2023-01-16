Geely планирует начать продажи нового кроссовера Monjaro в РФ в марте-апреле 2023 года

Китайский бренд Geely готовится к выходу на отечественном рынке нового паркетника Geely Monjaro.

Напомним, автомобиль готовился к этапу сертификации с конца прошлого года. Эксперты уверены, что первые экземпляры кроссовера Monjaro появятся у местных дилеров до конца весны. Более того, производитель пока умалчивает цену, но предполагается, что автомобиль будет продаваться от 4 миллионов рублей.

Для российского рынка предложат модификации паркетника исключительно в максимальной комплектации с системой полного привода. Под капотом установлен 2-литровый мотор на 238 л.с. мощности. Также модель получит автоматическую трансмиссию и просторный пятиместный салон.