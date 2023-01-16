В России перестали работать мобильные приложения брендов Skoda, Kia, Infiniti и Nissan

Мобильные приложения Skoda, Kia, Infiniti, Nissan перестали работать у российских пользователей, сообщили в дилерском центре «Автоспеццентр».

В дилерском центре заявили, что сервисы-коннекты по брендам Skoda, Kia, Infiniti, Nissan уже не работают, производители этих брендов направили уведомления о предстоящем отключении, передает ТАСС.

Отмечается, что мобильные приложения для автомобилей китайских брендов – Mу Chery, Exeed AR – работают в обычном режиме.

В дилерском центре «Автодом» заявили, что приложения брендов BMW, Mercedes-Benz, AudiService работают в штатном режиме. Приложение Porsche было отключено в начале лета, но уведомлений дилерам от автопроизводителя не поступало.

Ранее ряд автоконцернов объявил о приостановке поставок в Россию. В частности, немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о прекращении поставок. Кроме того, позже появились сообщения об остановке завода Nissan Motor в РФ и о прекращении продаж автомобилей Kia.

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