Миссия России в Женеве потребовала от ООН обратить внимание на арест журналиста Sputnik в Латвии

Постоянное представительство РФ при ООН и других международных организациях в Женеве направило официальные ноты в международные структуры из-за задержания в Латвии журналиста Sputnik Марата Касема.

Официальные ноты с требованием уделить пристальное внимание этому инциденту направлены в адрес верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и спецдокладчика Совета по правам человека по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений Ирен Хан, отметил глава дипмиссии Геннадий Гатилов, передает ТАСС.

«Рассчитываем на получение от них реакции на продолжающееся политическое преследование представителей русскоязычного журналистского сообщества в Латвии», – сказал Гатилов.

Постпред РФ назвал произволом арест Касема в Латвии. Задержание он назвал грубой борьбой с альтернативными точками зрения.

Напомним, агентство «Sputnik Ближнее зарубежье» сообщало, что в деле Касема рассматриваются две статьи: нарушение антироссийских экономических санкций ЕС и статья о шпионаже, по которой журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.

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