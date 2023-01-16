 

Запрещенный в России Facebook закрыл страницу «RT на русском»

16.01.2023, 21:25, Новости дня
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Facebook (деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская) закрыл страницу «RT на русском», она недоступна для подписчиков.

Также страница пропала из поисковой выдачи, сообщается в Telegram-канале «RT на русском». Отмечается, что причины неизвестны.

При нажатии на ссылку страницы появляется надпись, что контент недоступен.

Ранее сообщалось, что все видео и подписчики удалены с аккаунта RT DE TikTok, сам профиль заблокирован. По словам представителей соцсети, блокировка связана якобы с «нарушением правил сообщества».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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