Без России не замерзли – Цены на газ в Европе упали ниже 650 долларов за тысячу кубометров

По данным лондонской биржи ICE, цены на газ в Европе упали более чем на 10%. Сейчас они находятся ниже 650 долларов за тысячу кубометров впервые с 6 сентября 2020 года.

Фьючерсы на индекс TTF на февраль открыли торги на отметке 728,6 (+0,2%). Их цена в 13.07 по московскому времени составила $652,25 за тысячу кубометров (-10,3%). Однако за минуту до этого она упала до $645,1/1000 куб. м (-11,3%). Это первое падение за последние 16 месяцев. Исходя из расчетной цены пятничных торговых дней, динамика котировок составляет $727,1 за каждую тысячу кубометров.

С 10 сентября 2021 года цены на европейской газовой бирже опустились ниже 700 долларов за 1 000 кубометров. Это было первое падение цены на Европеске с 5 января. Эксперты считают, что цены на газ на европейской бирже снижаются из-за повышения температуры и увеличения энергии ветра. Однако котировки на газ по-прежнему более чем в два раза превышают средние долгосрочные. Такого еще не было за всю историю существования Европы как газового хаба с 1996 года.

Весной 2021 года цены на газ в Европе выросли. На тот момент котировки на газ TTF колебались от 250 до 300 долларов за 1 000 кубометров, но к лету они поднялись до более 600 долларов, а осенью уже приблизились к 1000. Зимой 2022 года цены выросли до двух тысяч долларов за каждую тысячу кубометров. Весной 2022 года была достигнута рекордная цена в 3892 доллара, что было вызвано опасениями по поводу запрета на импорт российских энергоносителей.