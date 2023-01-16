Путин поручил правительству изучить возможность развития аэропорта Толмачево

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что поручит своему кабинету министров проработать вопросы развития аэропорта Толмачево, строительства Восточного обхода Новосибирска и реконструкции Иртышского шоссе.

В понедельник Путин поговорил по видеосвязи с Андреем Травниковым (губернатор Новосибирской области). Он пояснил ему о проектах, которые реализуются в области. Путин поблагодарил Травникова и сказал, что “в целом то, что я направил и в письменном виде”, означает развитие и строительство аэропорта Толмачево, а также Восточного обхода Новосибирска.

Международный аэропорт Новосибирск – Толмачево носит имя А.И. Покрышкина, за Уралом расположен крупнейший транзитный авиаузел между Европой и Азией. В аэропорту подходит к концу строительство терминала площадью 56 000 квадратных метров. Толмачево станет крупнейшим региональным аэропортом, площадь которого после завершения реконструкции составит более 100 000 квадратных метров.

С 2014 года ведется строительство первой очереди Восточного обхода Новосибирска (от 14 до 34 километров). Эта современная объездная дорога позволит съезжать с Чуйского тракта и Северного обхода Новосибирска, а также с трассы Сибирь-Иртыш. Участок будет разгружен по пути в областной центр. Затем транзитный транспорт должен выехать на городские улицы. Хотя строительство Восточного обхода планируется завершить к 2027 году, сроки ввода в эксплуатацию могут быть определены не ранее этого времени.