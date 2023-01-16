 

Путин поручил правительству изучить возможность развития аэропорта Толмачево

16.01.2023, 20:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что поручит своему кабинету министров проработать вопросы развития аэропорта Толмачево, строительства Восточного обхода Новосибирска и реконструкции Иртышского шоссе.

В понедельник Путин поговорил по видеосвязи с Андреем Травниковым (губернатор Новосибирской области). Он пояснил ему о проектах, которые реализуются в области. Путин поблагодарил Травникова и сказал, что “в целом то, что я направил и в письменном виде”, означает развитие и строительство аэропорта Толмачево, а также Восточного обхода Новосибирска.

Международный аэропорт Новосибирск – Толмачево носит имя А.И. Покрышкина, за Уралом расположен крупнейший транзитный авиаузел между Европой и Азией. В аэропорту подходит к концу строительство терминала площадью 56 000 квадратных метров. Толмачево станет крупнейшим региональным аэропортом, площадь которого после завершения реконструкции составит более 100 000 квадратных метров.

С 2014 года ведется строительство первой очереди Восточного обхода Новосибирска (от 14 до 34 километров). Эта современная объездная дорога позволит съезжать с Чуйского тракта и Северного обхода Новосибирска, а также с трассы Сибирь-Иртыш. Участок будет разгружен по пути в областной центр. Затем транзитный транспорт должен выехать на городские улицы. Хотя строительство Восточного обхода планируется завершить к 2027 году, сроки ввода в эксплуатацию могут быть определены не ранее этого времени.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09.22 / Весы должны делать, что нравится: как знаки зодиака могут быстро вывести себя из состояния уныния

24.11.21 / Ученые выявили прямую зависимость между использованием соцсетей и риском развития депрессии

21.06.21 / Джастин Тимберлейк и Джессика Бил опубликовали первое фото с младшим сыном

28.11.22 / Вклад в будущее: самые важные вещи, которые нужно делать для своей кожи от 20 до 30 лет

20.02.22 / Инопланетное вмешательство и генетическое изменение человечества

25.10.20 / Пашинян предложил призывать россиян в Вооружённые силы Армении

26.05.21 / Президент IKEA: «Мы могли появиться в СССР ещё в 60-х, но помешала отставка Хрущёва»

16.08.21 / «Человека-невидимку» сняли на видео

18.07.22 / Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединятся

07.01.22 / Пигментная, склонная к акне и сухая: восемь подтипов чувствительной кожи и причины их появления

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика