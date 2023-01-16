Эксперты ВЭФ ожидают высокую инфляцию в Европе к 2023 году

В заявлении Всемирного экономического форума (ВЭФ), сделанном в преддверии открытия Давосского форума в Швейцарии, говорится, что более половины ведущих экономистов ожидают, что в 2023 году в Европе будет наблюдаться высокая инфляция.

В документе говорится, что главные экономисты видят значительные различия в перспективах инфляции. Они видят широкий диапазон ожиданий относительно высокой инфляции по всему миру, с различными уровнями в Китае и Европе. По данным ВЭФ, экономисты ожидают, что к 2023 году в большинстве стран направление денежно-кредитной политики останется неизменным.

Будущее мировой экономики неопределенно, поскольку две трети (65%) главных экономистов мира прогнозируют рецессию к 2023 году. “Текущий высокий уровень инфляции, низкий рост, высокие процентные ставки и высокий уровень фрагментации снижают стимул для инвестиций, необходимых для восстановления роста для наиболее уязвимых слоев населения в мире”, – заявил в своем заявлении управляющий директор ВЭФ Саадия Жиди.

С 16 по 20 января в Давосе (Швейцария) пройдет Всемирный экономический форум под девизом “Сотрудничество в раздробленном мире”. В Давосе будет отсутствовать российская делегация. Весной прошлого года ВЭФ прекратил все контакты со странами, попавшими под санкции, из-за событий в Украине. Он также приостановил отношения с Российской Федерацией.