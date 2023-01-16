Вышел трейлер документального сериала Джеймса Кэмерона, который озвучила Натали Портман
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Любители кино только успели восхититься вторым “Аватаром” Джеймса Кэмерона, как режиссер представил трейлер нового документального проекта “Тайны слонов”. Над ним кинематографист работал вместе с журналом National Geographic. Закадровый текст в фильме читает американская актриса Натали Портман.
“Тайны слонов” покажут жизнь крупных млекопитающих, которые обитают в разных уголках планеты — от Африки до Азии. Во время просмотра зрители узнают о методах общения слонов между собой, их навыках выживания в меняющихся климатических условиях и экосистемах, высоком уровне эмоционального интеллекта и многих других характерных особенностях.
В документальном сериале исследование ведет эксперт по слонам, зоолог Паула Кахумбу. Кроме того, она является одним из основателей инициативы “Руки прочь от наших слонов”, которая направлена на борьбу с браконьерами и охотниками за слоновой костью. Создатели проекта обещают, что Кахумбу не только поведает о величии этих невероятных животных, но и обратит внимание на то, что у них довольно много общего с людьми. Премьера шоу состоится 21 апреля.
Первый фильм из серии “Тайны” — “Тайны китов” — вышел в 2021 году. Кэмерон ранее подтвердил, что каждый год будет появляться новая документальная картина. Следующими в списке должны стать “Тайны осьминогов”.
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