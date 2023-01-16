Вышел трейлер документального сериала Джеймса Кэмерона, который озвучила Натали Портман

Любители кино только успели восхититься вторым “Аватаром” Джеймса Кэмерона, как режиссер представил трейлер нового документального проекта “Тайны слонов”. Над ним кинематографист работал вместе с журналом National Geographic. Закадровый текст в фильме читает американская актриса Натали Портман.

“Тайны слонов” покажут жизнь крупных млекопитающих, которые обитают в разных уголках планеты — от Африки до Азии. Во время просмотра зрители узнают о методах общения слонов между собой, их навыках выживания в меняющихся климатических условиях и экосистемах, высоком уровне эмоционального интеллекта и многих других характерных особенностях.

В документальном сериале исследование ведет эксперт по слонам, зоолог Паула Кахумбу. Кроме того, она является одним из основателей инициативы “Руки прочь от наших слонов”, которая направлена на борьбу с браконьерами и охотниками за слоновой костью. Создатели проекта обещают, что Кахумбу не только поведает о величии этих невероятных животных, но и обратит внимание на то, что у них довольно много общего с людьми. Премьера шоу состоится 21 апреля.

Первый фильм из серии “Тайны” — “Тайны китов” — вышел в 2021 году. Кэмерон ранее подтвердил, что каждый год будет появляться новая документальная картина. Следующими в списке должны стать “Тайны осьминогов”.