Das Erste – не раньше 2024 года — немецкий производитель Rheinmetall назвал сроки передачи Киеву танков Leopard

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall назвал возможные сроки поставок танков Leopard на Украину, пишет Das Erste. Председатель совета директоров компании Армин Паппергер заявил, что, даже если решение о поставке будет принято в ближайшее время, Киев не сможет получить боевые основные танки до начала следующего года. По его словам, именно столько времени займёт ремонт списанных машин.



AP

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall указал, что сможет поставить Украине готовые к эксплуатации основные боевые танки Leopard со своих складов не раньше 2024 года. «Даже если завтра будет принято решение о том, что мы можем отправить в Киев наши танки Leopard, поставка задержится до начала следующего года», — заявил председатель совета директоров Rheinmetall Армин Паппергер, передаёт Das Erste.

По словам Паппергера, в распоряжении концерна имеется 22 танка Leopard 2 и 88 более старых моделей танков Leopard 1. Председатель совета директоров концерна заявил, что ремонт списанных боевых танков займёт «почти год». «Машины необходимо не только перекрасить, но и переоборудовать для военных нужд. Их полностью разбирают, а затем собирают заново», — рассказал он.

Rheinmetall не может подготовить танки без заказа, потому что расходы составляют несколько сотен миллионов евро. «Rheinmetall не сможет обеспечить предварительное финансирование», — подчеркнул Паппергер. По словам Паппергера, Leopard мог бы сыграть «решающую роль» в конфликте: «С боевыми танками армия может прорвать линию обороны врага и положить конец длительной окопной войне. С танком Leopard солдаты могут продвигаться на десятки километров за раз».

Давление, оказываемое на правительство Германии в связи с поставками основных боевых танков Leopard на Украину, в последнее время усилилось. В среду Польша выразила готовность передать Киеву танки Leopard 2 в рамках международной коалиции с союзниками. Финляндия продемонстрировала осторожную готовность к поставкам в четверг.

Наконец, в субботу Великобритания стала первой страной, объявившей о поставке Киеву основных боевых танков. Передача танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем должна помочь украинской армии «оттеснить российские войска», заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Инициатива Великобритании также усиливает давление на канцлера Германии Олафа Шольца. Берлин играет «ключевую роль» в дебатах, поскольку танки были разработаны в Германии. Как правило, передача вооружений немецкого производства третьим странам предполагает согласование.

Ранее Германия пообещала передать Украине боевые машины пехоты Marder и зенитные самоходные установки Gepard. Паппергер заявил, что Rheinmetall готов поставить Киеву 40 БМП Marder. Однако для этого Греция сначала должна отказаться от второй части поставок немецких БМП в рамках кольцевого обмена в пользу Украины. «Конечно, мы могли бы своевременно передать Украине оставшиеся 20 БМП Marder, предусмотренных для Греции. Остальные машины последуют в апреле, потому что мы работаем в условиях повышенного давления», — отметил Паппергер, пишет Das Erste.