Fox News – владельцы малого бизнеса призывают власти Портленда защитить их от преступников

Загруженность офиса окружного прокурора и нехватка полицейских кадров кажутся основными причинами тяжб предпринимателей американского Портленда, страдающих от преступности. Местный бизнес тяжело перенёс удар пандемии, на начало которой к тому же пришлись жестокие беспорядки 2020 года, напоминают собеседники телеканала Fox News. Городским властям нужно работать над восстановлением репутации центральных районов города и найти пути борьбы с грабителями и взломщиками, подчёркивают предприниматели.

Это был непростой период, было много взлётов и падений с начала пандемии. Рост преступности, а также числа бездомных — это по-прежнему вызов, но, кажется, городские власти начинают заниматься проблемой.

КЭТРИН СИЛИ, владелица магазина Event Cosmetics: Это даёт надежду. Безопасность — это приоритет каждого. Я думаю, что жители районов, прилегающих к центральной части города, не чувствуют себя в безопасности, приезжая в центр. Конечно, сейчас обстановка отличается от той, что была два года назад, когда приходилось вести бизнес во время пандемии, в разгар протестов и всего прочего.

Беспорядков больше нет, но люди всё ещё чувствуют себя в опасности в силу навязанного дискурса.

КЭТРИН СИЛИ: Мы, мелкие предприниматели, всеми силами пытаемся продолжать работать, объединяться, создавать благоприятные для клиентов условия и побуждать их вновь посещать центр города и чувствовать себя в безопасности. Но, думаю, городские власти должны сотрудничать с нами, чтобы добиться этого, чтобы не только мы одни предпринимали такие усилия.

Я думаю, городские власти могут сделать гораздо больше. Профессиональные преступники разгуливают на свободе, грабят предпринимателей и действительно создают хаос. Их нужно арестовывать и привлекать к ответственности.

САРА ШАУЛЬ, основательница организации Bricks Need Mortar: Я понимаю, что офис окружного прокурора испытвает много трудностей, что у них не хватает государственных адвокатов, чтобы представлять интересы всех этих преступников.

Но когда кто-то попадает на камеры наблюдения больше десятка раз, протаранивая автомобилем витрины магазинов, то кажется, что пора что-то с этим делать! Я хочу чётко донести свою мысль: есть преступники-оппортунисты.

САРА ШАУЛЬ: Их не нужно путать с бездомными, которые сталкиваются с кучей проблем — наркозависимостью, психическими расстройствами.

Таким людям нужна помощь! Хотелось бы, чтобы полиция работала совместно с офисом окружного прокурора.

САРА ШАУЛЬ: Хотелось бы, чтобы полицейские приезжали на вызовы вовремя, особенно во время попыток взлома и проникновения.

Хотелось бы видеть расширение полицейского присутствия на улицах.

Думаю, что необходимо больше стражей правопорядка.

КЭТРИН СИЛИ: Не обязательно полицейских, понятно, что у них много работы с серьёзными преступлениями. Помню, когда я переехала сюда из Лос-Анджелеса много лет назад, меня всегда удивляли конные патрули на улицах города. Последние несколько лет я их не замечала. Я помню, что они всегда поражали моих детей, им это очень нравилось.

Нужно что-то ненавязчивое, по типу этого. Знаю, что у нас теперь есть мотопатрули, нужно больше подобного дружелюбного присутствия.

КЭТРИН СИЛИ: Но чтобы это присутствие демонстрировало, что охрана правопорядка и безопасность людей обеспечиваются, если что-то вдруг случится.

САРА ШАУЛЬ: Мы продолжаем слышать, что у нас недостаточно полицейских. Если проблема действительно в этом, нужно нанимать новых сотрудников. У нас есть Портлендское бюро транспорта.

Пусть они используют прожектора на своих машинах, патрулируя город.

САРА ШАУЛЬ: Более года назад мы выступили с рекомендацией сформировать патрули, целью которых был бы объезд города и освещение прожекторами зданий.

Многие из этих мер носят превентивный характер и призваны просто следить за благополучием малого бизнеса, чтобы не допускать регулярных взломов и краж.

Дата выхода в эфир 15 января 2023 года.