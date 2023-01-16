Кого надо, того и сын

Эволюция Дмитрия Симиса (он же Саймс) — гостя эфиров российских пропагандистов.

В «Уолл-стрит джорнэл» на днях появилась статья моего старого знакомого Адриана Коротницкого «Американские подпевалы Путина», в числе которых автор упоминает другого моего старого знакомого — Дмитрия Симиса, эмигрировавшего из Москвы в США в 1973 году и переименованного здесь в Саймса.

По словам Коротницкого, в отличие от украинского телевизионного эфира, в котором часто выступают американские комментаторы и журналисты, в российском эфире редко появляются американцы, хотя в нем иногда показывают отрывки из выступлений заморских критиков Украины, таких как бывшая конгрессвумен Тулси Габбард, нынешняя Марджори Тейлор Грин и ведущий «Фокс ньюс» Такер Карлсон.

Большинство американцев, выступающих в российском эфире, относятся, по словам Коротницкого, к маргиналам. Это, например, бывший член сената Вирджинии Ричард Блэк, связанный с Шиллеровским институтом бесноватого политика Линдона Ларуша, который учил, что королева английская торговала наркотиками на пару с сионистами, и бывший военный разведчик Скотт Риттер, отсидевший за педофилию.

Исключение составляет горстка представителей американского истеблишмента, таких как профессор экономики Колумбийского университета Джеффри Сакс, корреспондент журнала «Нэшенел интерест» Марк Епископос и издатель журнала Саймс, бывший до 31 декабря президентом вашингтонского Центра национальных интересов. По словам Коротницого, «они охотно выступают в передачах самого одиозного пропагандиста российского правительства, Владимира Соловьева», который «призывает Россию вторгнуться в Европу».

Саймс является одним из ведущих (вместе Вячеславом Никоновым, внуком Молотова) передачи «Большая игра», посвященной внешней политике и идущей на Первом канале с 2018 года. До сих пор, пишет Коротницкий,

Саймс позиционировал себя там как трезвый внешнеполитический реалист и продвигал идею сотрудничества между Россией и Америкой, хотя иногда увлекался и, например, заявил, что февральское заявление Путина о начале (…) [спецоперации] «достойно Черчилля»,

чьим речам американцы недавно уподобляли выступление Владимира Зеленского в конгрессе США.

Комментируя в передаче Соловьева эту речь украинского президента, Саймс, как выразился Коротницкий, похерил трезвый подход и высказался уже как «твердокаменный путинист».

ЦИТАТА

«Ну, Владимир, — начал бывший москвич, — во-первых, это был спектакль. Во-вторых, с моей точки зрения, это был омерзительный спектакль, потому что вот когда я смотрел на кадры президента Соединенных Штатов, ласково обнимающего такого человека, как Зеленский, который коррупционный лжец, который включил в свой режим людей с откровенно нацистскими симпатиями, войска которого беспощадно расстреливают мирное население, которое, они говорят, не просто часть Украины, а, что называется, «неорганический элемент» его народа, за который он борется. Но если Байден… мне было неприятно смотреть на то, как он себя вел с Зеленским, мне было просто омерзительно смотреть на Нэнси Пелоси! Вы слышали, что она сделала?!»

«Она поцеловала руку Зеленскому!» — проявил осведомленность Соловьев.

«Она поцеловала руку Зеленскому! — подтвердил Саймс. — Я просто не знаю, что на это сказать! Я не в курсе того, чтобы один из американских лидеров — по Конституции она как спикер палаты третий человек, как бы заменяющий президента, если он уходит, — чтобы был такой жест — то ли восхищения, то ли подобострастия, скорее всего, и того и другого, — просто тут я не знаю, что и сказать!»

Президент США Джо Байден, первая леди США Джилл Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи у Белого дома. Фото: AP / TASS

Прибыв в 1973 году в Вашингтон, экс-Симис занялся тем, чем он, бывало, потешал своих московских приятелей, а именно — рассказами о своих связях на советских верхах. Разница была в том, что в Москве его поднимали на смех, зная, что он был там всего лишь младшим научным сотрудником ИМЭМО и писал диссертацию по рабочему движению в США, тогда как в Вашингтоне, где десятилетиями мечтали о том, что к ним явится кто-то с советских верхов и наконец поведает, чем же руководствуются тамошние небожители и что замышляют, многие смотрели ему в рот. Другие, впрочем, считали его агентом КГБ, говорили мне год спустя, когда я приехал в Вашингтон переводить выступление гостившего там писателя Владимира Максимова и познакомился с Симисом.

Я сразу подумал, что он просто выдумщик. Меня забавляло также то, что он упорно сохраняет сильный русский акцент. Я немедленно заподозрил, что Митя канает под Киссинджера.

О другой выдумке Симиса поведал мне видный израильский физик Евгений Левич, знавший его в Москве. В один прекрасный день Симис объявил в своей компании, что его отцом является не правовед Константин Симис, а западногерманский политик Эгон Бар (СДПГ), творец Ostpolitik — курса на сближение с коммунистическим Востоком, который проводил канцлер Вилли Брандт.

По словам общих знакомых,

в последнее время Саймс говорит, что его матерью была не знаменитая защитница диссидентов адвокат Дина Исааковна Каминская, а простая русская трактористка.

По новой версии отец его тоже был русским. Иными словами, сам Митя Симис, который был в начале 1970-х еврейским активистом и отсидел несколько суток за акцию у Центрального телеграфа, на самом деле — чистый русак.

Ричард Никсон, Дмитрий Саймс и Джордж Буш-старший, 1992 год. Фото: архив

Процесс обрусения Саймса, возможно, завязался с тех пор, как в бурные дни Рашагейта за него взялись люди спецпрокурора Роберта Мюллера, в чьем докладе Саймс упоминается более 100 раз. Саймс пострадал из-за того, что в кои-то веки ему изменил нюх. Он поставил в 2016 году на Трампа (тогда же нюх изменил и Украине, которая, наоборот, поставила на Хиллари Клинтон, чего ей до сих пор не могут забыть иные республиканцы).

В конце концов Мюллер обелил Саймса, но в ходе расследования и тот, и сотрудники его Центра национальных интересов хлебнули лиха и истратили на адвокатов больше миллиона долларов. Мир тесен: главный из этих адвокатов, знаменитый юрист Дэвид Ривкин, сейчас защищает Первый канал от иска, который предъявил ему микробиолог Александр Гольдфарб. Истец утверждает, что в эфире канала его облыжно обвинили в убийстве Александра Литвиненко и своей собственной жены Светланы.

Ставка Саймса на Трампа уронила бывшего москвича в глазах большой части американских элит. Статья Джоша Рогина в «Вашингтон пост» в мае 2019 года была озаглавлена «Дмитрий Саймс летал слишком близко к Трампу, и его аналитический центр получил ожог». Главный донатор Центра национальных интересов Морис Гринберг резко сократил размер своих пожертвований (с более чем миллиона долларов в год до 25 тысяч).

Саймс, чье жалованье составляло в 2017 году 586 тысяч долларов, сказал Рогину, что сам вызвался получать меньше.

Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с представителями российских средств массовой информации. Мария Захарова и Дмитрий Саймс. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Саймс пояснил Рогину, что передача на российском канале — это не его личный проект, а проект его вашингтонского центра. Но многие сотрудники центра, по словам журналиста, подозревали, что на самом деле Саймсом руководили жажда денег и близости к власти. Как бы там ни было, на минувшей неделе сайт «Политико» сообщил, что саймсовский журнал «Нэшенел интерест», выходящий почти четыре десятилетия и напечатавший такие знаковые работы, как «Конец истории» Фрэнсиса Фукуямы, испытывает серьезные финансовые затруднения и принял решение прекратить издание своего бумажного варианта. В 1990-х тираж журнала достигал почти 10 тысяч экземпляров, а сейчас, по словам его сотрудника, сократился до примерно двух тысяч.

Член совета директоров Центра национальных интересов Пол Сондерс пояснил «Политико», что издавать бумажный вариант журнала очень дорого и что его читают неизмеримо меньше, чем онлайн.

По словам Сондерса, с 2001 года,

Обложка одного из выпусков журнала «Нэшенел интерест»

когда журнал, основанный в 1985 году консервативным мыслителем Ирвингом Кристолом, был куплен саймсовским центром, «да и, скорее всего, со дня своего основания», «Нэшенел интерест» был неизменно убыточен, ежегодно теряя 1–2 млн долларов. Исключение составлял 2016 год, когда журнал заработал 300 тысяч.

75-летний Саймс ушел в отставку 31 декабря 2022 года. До октября он зарабатывал в центре около 400 тысяч долларов в год, но в конце октября добровольно перестал получать жалованье.

Как пишет «Политико», некоторые бывшие и нынешние сотрудники центра сетовали ему на то, что Саймс ведет передачу на российском гостелевидении, а также на то, что его высказывания приобретали «все более пророссийский характер».

Как сказал сайту один из членов совета директоров, «никто из людей, связанных с центром, не поддерживал позиции [Саймса] по Украине». В мае подал в отставку член совета, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дов Закхайм, недовольный тем, что Саймс продолжает летать в Россию и выступать на тамошнем телевидении.

В данный момент коллектив сотрудников центра сократился до примерно пяти человек, четверо из которых занимаются исключительно веб-сайтом его журнала. Несколько лет назад в центре работало человек двадцать. «Политико» узнал, что совет директоров, чьим почетным председателем является Генри Киссинджер, не собирался уже несколько лет. Сообщают, однако, что несколько членов совета директоров недавно обсуждали, кем заменить Саймса.

Понятия не имею, планирует ли Саймс последовать за нашим общим приятелем Григорием Винниковым, который сбежал от долгов из Нью-Йорка в Россию и одно время тоже выступал у Владимира Соловьева под псевдонимом «американский журналист Грег Вайнер».

Владимир Козловский

—