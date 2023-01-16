Длинная рубашка – главный тренд 2023 года: с какими нарядами миксовать ее женщинам разного возраста
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В 2023 году самым настоящим трендом будет сочетание элегантности и комфорта. Чтобы достичь желаемого результата, отличным решением станет длинная рубашка, которую можно красиво сочетать с самыми различными вещами, чтобы выглядеть просто превосходно и эффектно. Вот несколько отличных решений, который сейчас в моде.
Как можно носить длинную рубашку
Отличным решением будет сочетание с костюмными брюками. Это действительно беспроигрышный микс на все случаи жизни.
Красиво будет смотреться с брюками с эффектом кожи. Этот наряд идеально подходит для достижения вечного модного тренда.
Длинную рубашку можно надевать под свитер. В итоге получается невероятная комбинация.
Хорошо гармонирует длинная рубашка с пиджаком от костюма. Можно получить элегантный и безупречный вид.
Универсальный, практичный и приятный внешний вид можно получить при сочетании длинной рубашки с джинсами
Вот несколько стильных сочетаний.
С плиссированным брюками
Сочетание длинной рубашки и брюк со складками помогает продемонстрировать элегантность.
Что касается обуви, то отличным вариантом станут балетки или мокасины. Это интересное сочетание как для простого повседневного, так и для более интересного праздничного образа.
С кожаными брюками
Если хочется добавить модный элемент в свой образ, то стоит выбрать кожаные штаны.
Они отлично смотрятся вместе с длинной рубашкой. Также можно дополнить все это стильной кожаной курткой или жилетом. Это выглядит просто превосходно.
Под пуловер
Отлично смотрится длинная рубашка в сочетании со свитером. В итоге получается просто превосходный результат, который точно никого не оставит равнодушным.
Интересно будет смотреться белая рубашка в сочетании со свитером, пиджаком и балетками. Это хороший вариант для осени, когда на улице становится достаточно прохладно.
С костюмом
Сочетая длинную рубашку, заправленную в брюки с пиджаком, можно получить безупречный образ.
Такой наряд будет уместным для совершенно любого случая жизни. В итоге образ получается сдержанным, элегантным и изысканным.
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С джинсами
Сочетание длинной рубашки с джинсами станет выигрышным вариантом.
Можно дополнительно поиграть с аксессуарами, чтобы выглядеть просто превосходно. Это хороший вариант для составления простого повседневного и непринужденного образа.
Как платье
Длинную рубашку можно носить в качестве платья. Это самый модный и стильный тренд, который будет пользоваться большой популярностью в 2023 году.
Можно просто оставить рубашку свободной или же подчеркнуть талию при помощи пояса или корсета.
С юбкой
Можно получить просто изысканный образ, сочетая длинную рубашку вместе с юбкой с высокой талией.
Также можно использовать такой наряд для создания праздничного и роскошного образа.
Можно надеть на свадьбу длинную рубашку вместе с длинной юбкой с высокой талией. В итоге образ получится просто превосходным и элегантным.
С топом
Можно использовать длинную рубашку в качестве верхней одежды, надев ее с топом или футболкой внизу.
Все это красиво сочетается с юбкой или же брюками. Это отличный наряд для повседневной носки.
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