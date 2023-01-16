 

Длинная рубашка – главный тренд 2023 года: с какими нарядами миксовать ее женщинам разного возраста

16.01.2023, 20:20, Разное
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В 2023 году самым настоящим трендом будет сочетание элегантности и комфорта. Чтобы достичь желаемого результата, отличным решением станет длинная рубашка, которую можно красиво сочетать с самыми различными вещами, чтобы выглядеть просто превосходно и эффектно. Вот несколько отличных решений, который сейчас в моде.

Как можно носить длинную рубашку

Отличным решением будет сочетание с костюмными брюками. Это действительно беспроигрышный микс на все случаи жизни.

Красиво будет смотреться с брюками с эффектом кожи. Этот наряд идеально подходит для достижения вечного модного тренда.

Длинную рубашку можно надевать под свитер. В итоге получается невероятная комбинация.

Хорошо гармонирует длинная рубашка с пиджаком от костюма. Можно получить элегантный и безупречный вид.

Универсальный, практичный и приятный внешний вид можно получить при сочетании длинной рубашки с джинсами

Вот несколько стильных сочетаний.

С плиссированным брюками

Сочетание длинной рубашки и брюк со складками помогает продемонстрировать элегантность.

Что касается обуви, то отличным вариантом станут балетки или мокасины. Это интересное сочетание как для простого повседневного, так и для более интересного праздничного образа.

С кожаными брюками

Если хочется добавить модный элемент в свой образ, то стоит выбрать кожаные штаны.

Они отлично смотрятся вместе с длинной рубашкой. Также можно дополнить все это стильной кожаной курткой или жилетом. Это выглядит просто превосходно.

Под пуловер

Отлично смотрится длинная рубашка в сочетании со свитером. В итоге получается просто превосходный результат, который точно никого не оставит равнодушным.

Интересно будет смотреться белая рубашка в сочетании со свитером, пиджаком и балетками. Это хороший вариант для осени, когда на улице становится достаточно прохладно.

С костюмом

Сочетая длинную рубашку, заправленную в брюки с пиджаком, можно получить безупречный образ.

Такой наряд будет уместным для совершенно любого случая жизни. В итоге образ получается сдержанным, элегантным и изысканным.

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С джинсами

Сочетание длинной рубашки с джинсами станет выигрышным вариантом.

Можно дополнительно поиграть с аксессуарами, чтобы выглядеть просто превосходно. Это хороший вариант для составления простого повседневного и непринужденного образа.

Как платье

Длинную рубашку можно носить в качестве платья. Это самый модный и стильный тренд, который будет пользоваться большой популярностью в 2023 году.

Можно просто оставить рубашку свободной или же подчеркнуть талию при помощи пояса или корсета.

С юбкой

Можно получить просто изысканный образ, сочетая длинную рубашку вместе с юбкой с высокой талией.

Также можно использовать такой наряд для создания праздничного и роскошного образа.

Можно надеть на свадьбу длинную рубашку вместе с длинной юбкой с высокой талией. В итоге образ получится просто превосходным и элегантным.

С топом

Можно использовать длинную рубашку в качестве верхней одежды, надев ее с топом или футболкой внизу.

Все это красиво сочетается с юбкой или же брюками. Это отличный наряд для повседневной носки.


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