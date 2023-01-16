Какие тенденции стрижек 2023 на длинные волосы подойдут для женщин за 50: самые омолаживающие прически

Некоторым людям кажется, что прически с длинными волосами должны быть зарезервированы для определенной возрастной группы, а именно, для молодых девушек. На самом деле такие стрижки могут быть не только идеально подходящими, эффектными и стильными, но и омолаживающими для женщин за 50. Рассмотрим модели причесок, которые соответствуют требованиям красоты женщин старшего возраста и на которые стоит обратить внимание.

Длинные прямые волосы

Если вы являетесь обладательницей прямых длинных волос, вам не обязательно их завивать или придумывать оригинальную форму для прически. Достаточно определить, будет ли присутствовать челка-шторка (именно о челке занавесе идет речь в данном варианте), где находится пробор, каков срез (прямой, треугольный, овальный).

Плюсом прически является то, что она замечательно смотрится с седыми волосами и трансформируется в любую другую модель, как и все длинные волосы (пучок, хвост и пр.).

Прямые волосы с челкой-шторкой

Отличный вариант в качестве омолаживающей прически. Челка необходима для того, чтобы скрыть морщинки на лбу. Будет замечательно, если она не будет чрезмерно густой, сделайте ее символической, созданной из тонких прядей. Прическа будет выглядеть милой и женственной, элегантной и привлекательной при любом цвете волос. Для выпрямления используйте не очень горячие инструменты или выберите безопасные методы (о таких методах выпрямления есть информация в интернете), поскольку высокие температуры могут повредить ваши шикарные длинные волосы.

Длинные вьющиеся многослойные волосы с челкой

Некоторые дамы за пятьдесят опасаются носить челку, однако здесь бояться нечего. Во-первых, сейчас данный элемент прически в тренде, а во-вторых, челка скрывает лоб и прячет морщинки. А еще она способна моделировать лицо, и если вы выберете многослойную прическу, такой тандем можно будет назвать просто великолепным. Он произведет омолаживающий эффект, поскольку визуально добавится объем, можно будет подкорректировать форму, благодаря прядям у лица и делая его более утонченным и отвести внимание от второго подбородка, если таковой имеется.

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Многослойная волнистая прическа с боковым пробором

Речь снова идет о наличии челки, только в этот раз она будет иметь форму шторки и с боковым пробором. Если вы хотите продемонстрировать красоту и достаточно большой объем волос, эта прическа для вас.

Боковой пробор моделирует лицо, шикарные локоны подчеркивают то, что волосы здоровы, и этого достаточно, чтобы выглядеть на несколько лет или даже десятилетий моложе. Длинные волосы тяжела, поэтому у корней они могут быть плоскими. Для этого используйте прикорневой начес, чтобы прическа выглядела объемной.

Градуированные волосы

Очень стильная прическа, которая отлично смотрится на прямых или слегка вьющихся (без локонов) волосах. Не стесняйтесь седых волос, они здесь просто неотразимы. Если есть желание, можно придать им привлекательный оттенок на ваш выбор или оставить такими, какие они есть.

Прическа с волнистыми волосами и прямым срезом

Очень стильная и оригинальная модель, которая является универсальной, поскольку может использоваться в качестве повседневной и нарядной прически.

Волны несколько похожи на пляжные, а это всегда смотрится свежо и весело, с омолаживающим эффектом подчеркнутой элегантностью.