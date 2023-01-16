В РФ начались продажи новых пикапов SsangYong Rexton Sports по цене до 4,4 млн рублей
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На российском рынке поступил в продажу новый южнокорейский пикап SsangYong Rexton Sports.
Данный автомобиль поставляется единственным дилерским центром, который заявил о готовности принимать прямые заказы от клиентов. Начальная цена на пикап составляет от 4,4 млн рублей. Кроме того, некоторые модели уже находятся в свободном доступе во Владивостоке, а потому модель может быть доставлена в самые короткие сроки.
Под капотом южнокорейского пикапа SsangYong Rexton Sports установили 2,2-литровый дизельный агрегат с мощностью 187 л.с. Покупатели смогут приобрести автомобиль с автоматической или механической коробкой передач. Последняя доработка пикапа состоялась в 2021 году.
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