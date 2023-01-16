Мнение: Зачем ЧВК «ангарский маньяк»?

Зачем пропаганда нагоняет жути, раскручивая «новость» про «ангарского маньяка» Михаила Попкова, убившего более восьмидесяти женщин, но мечтающего отправиться на Донбасс и принять участие в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер»?

На самом деле, маньяк Попков, подозреваю, вообще знать не знает про ЧВК, он мечтает попасть в армию. И не сейчас, в морозы, а когда потеплеет. Более того, на передовую он не хочет. Попков вспомнил свою воинскую учетную специальность, мол, несмотря на то, что он уже десять лет за решеткой, он сможет быстро восстановить свои знания радиоэлектронной разведки. Но ему пока «не предлагали поучаствовать в боевых действиях».

Но, тем не менее, раскручивается «новость», что «ангарский маньяк» вполне может оказаться в ЧВК «Вагнер». А если выживет в боях, будет помилован, и как ветеран боевых действий, сможет стать депутатом Госдумы или крупным чиновником (про помилование и чиновничество, конечно не говорят, но это подразумевается).

В общем, недоумеваю, зачем снова заговорили про «ангарского маньяка»? Я сам несколько раз писал про Попкова, летал в Иркутск, ездил в Ангарск. Но мне куда больше были интересны опера и следователи, которые разоблачили серийного убийцу, задержали его, довели дело до суда.

Но если про маньяка снова заговорили, значит, это кому-нибудь нужно? Кому?

Иллюстрация отсюда

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